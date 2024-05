Γιατί το tenniscore καταλαμβάνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δεν έχει σημασία αν είστε αθλητικοί ή όχι: Η τάση tenniscore δεν έχει να κάνει με το να χτυπάς μια μπάλα νέον σε ευθεία γραμμή.

Παλιές και νέες συλλογές πασαρέλας έχουν συμπεριλάβει παραδοσιακά στοιχεία του αθλήματος- οι ρακέτες, τα λευκά κολλητά φορέματα και τα περικάρπια είχαν όλα τις στιγμές τους στην Εβδομάδα Μόδας, από την Miu Miu μέχρι την Gucci

Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι αν μοιάζεις ή όχι σαν να έχεις έναν offshore τραπεζικό λογαριασμό ενώ το κάνεις.

Αθόρυβη πολυτέλεια

Μετά την πρεμιέρα του Challengers, με την Zendaya, η αθλητική αισθητική είναι η τελευταία προσπάθεια του διαδικτύου για το cosplay των δισεκατομμυριούχων. Εντάσσεται στο πλήθος άλλων ιδιαίτερων τάσεων που έχουν γίνει δημοφιλείς τον τελευταίο καιρό επειδή προσφέρουν εγγύτητα σε μια συγκεκριμένη εμφάνιση και τρόπο ζωής.

Όπως είναι χαρακτηριστικό με τα ρούχα στο γήπεδο, η παλέτα του tenniscore είναι διακριτικές σιλουέτες και χρώματα: Τα λευκά, τα κρεμ, τα κίτρινα, τα πράσινα και τα μαύρα φαίνονται όλα υπέροχα στα σκληρά πράσινα γήπεδα από άργιλο που συνδέονται περισσότερο με το άθλημα.

Στην ίδια λογική, οι πλισέ φούστες, τα πλεκτά πόλο και τα αθλητικά γιλέκα είναι επίσης στο παιχνίδι.

Εντωμεταξύ, το ηλεκτρίκ ροζ, το κίτρινο high-vis και το πράσινο της μπάλας του τένις κρατούν τα πράγματα πιο ενδιαφέροντα.

Το Tenniscore μπορεί να βασίζεται σε αυτόν τον μάλλον απλό τρόπο ντυσίματος, αλλά η εμφάνιση πραγματικά λάμπει καθώς κλείνει διακριτικά το μάτι στην αθόρυβη πολυτέλεια – σκεφτείτε χρυσά ρολόγια, αστραφτερά φορέματα για το δικαστήριο και περιττά ακριβά μπουκάλια νερού από σχεδιαστές.

«Fake it until you make it»

Ενώ η αισθητική αυτή είχε μια στιγμή το 2022, οι εμφανίσεις της Zendaya στην περιοδεία Τύπου της ταινίας Challengers αναζωπύρωσαν το look σε μεγάλο βαθμό – και πρόσθεσαν μια υψηλής ραπτικής πινελιά χάρη στον Law Roach και σε οίκους όπως οι Loewe, Thom Browne και Ralph Lauren.

Αγκαλιάζει τον εσωτερικό καπιταλιστή, προκαλώντας κάποιον να ντύνεται με τρόπους που μόνο οι ελίτ, που έχουν σαλέ για σκι και που φοιτούν σε ελβετικό σχολείο μπορούν να καταλάβουν

Το τένις, όπως το σκι και η ιστιοπλοΐα, είναι ένα άθλημα που ιστορικά συνδέεται με το 1%. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί το tenniscore δεν επικεντρώνεται πραγματικά στον αθλητισμό, αλλά μάλλον στα προνόμια που συνοδεύουν ένα άθλημα που περιλαμβάνει πεντακάθαρα ρούχα.

Ενώ το τένις εμπνέει τον κόσμο της μόδας εδώ και αρκετό καιρό, η υπερπολυτελής αισθητική έχει γνωρίσει μια ανανέωση τους τελευταίους μήνες και είναι ένα από τα πολλά glam-κεντρικά στυλ που έχουν εμφανιστεί εν μέσω της τρέχουσας οικονομικής μας κατρακύλας.

Εν μέσω μιας ταραχώδους οικονομίας, μοιάζει λογικό οι άνθρωποι να θέλουν να προβάλλουν πλούτο στο στυλ τους.

«Fake it until you make it», δεν λένε;

Η αισθητική απαιτεί δράμα

Οι κολοσσοί της βιομηχανίας της μόδας έχουν αγκαλιάσει εδώ και καιρό το preppy look, εν μέρει επειδή απευθύνονται σε πλούσιους πελάτες για τους οποίους το tenniscore δεν είναι απλώς μια τάση που μπορεί να δοκιμάσει κανείς, αλλά ένας τρόπος ζωής.

Η αισθητική αυτή στην ουσία της, είναι ένας φόρος τιμής στα ωραία πράγματα της ζωής: κυρίες που τρώνε μεσημεριανό, λέσχες, γιότ και αυτά τα τριγωνικά σάντουιτς με σολομό και αγγούρι.

Όταν πρόκειται όμως για το tenniscore, ένα πλισέ λευκό φόρεμα δεν είναι αρκετό. Η αισθητική απαιτεί δράμα και πολυτέλεια. Δείτε τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του tenniscore, τον αείμνηστο André Leon Talley.

Ο πρώην αρχισυντάκτης της Vogue, ως γνωστόν, βγήκε από ένα μαύρο αυτοκίνητο, με μια δερμάτινη θήκη ρακέτας Louis Vuitton και μια πετσέτα με μονόγραμμα, μόνο και μόνο για να χτυπήσει άτσαλα μπάλες κατά τη διάρκεια μιας πρωινής προπόνησης στο The September Issue.

*Mε πληροφορίες από: Glamour | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Miu Miu