Πώς η Γιορτή της Μητέρας έγινε ο χειρότερος εφιάλτης της ιδρύτριάς της

Η Γιορτή της Μητέρας που γιορτάζουμε τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου υπάρχει σε μεγάλο βαθμό χάρη στις αδιάκοπες προσπάθειες -κάποιοι θα έλεγαν και μανιακή μονομέρεια- μιας γυναίκας ονόματι Anna Jarvis. Αλλά η Jarvis δεν ήταν η πρώτη Αμερικανίδα που προώθησε την ιδέα.

Οι πρώτες προσπάθειες για την καθιέρωση της γιορτής επικεντρώθηκαν σε μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα, όπως η προώθηση της ειρήνης και η βελτίωση της εκπαίδευσης. Αλλά η εκδοχή της ημέρας που τελικά επικράτησε έγινε ο χειρότερος εφιάλτης της ιδρύτριάς της

Πρώιμοι εορτασμοί της Ημέρας της Μητέρας

Η Ημέρα της Μητέρας ξεκίνησε αρχικά από αντιπολεμικούς ακτιβιστές το 1872. Η Julia Ward Howe, που έμεινε περισσότερο γνωστή για τη συγγραφή του «Battle Hymn of the Republic», υποστήριξε την Ημέρα της Ειρήνης των Μητέρων, κατά την οποία οι ειρηνιστές γυναίκες θα συγκεντρώνονταν σε εκκλησίες, κοινωνικές αίθουσες και σπίτια για να ακούσουν κηρύγματα ή δοκίμια, να τραγουδήσουν και να προσευχηθούν για την ειρήνη.

Αμερικανικές πόλεις, όπως η Βοστώνη, η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια και το Σικάγο, διοργάνωναν ετήσιες εκδηλώσεις για την Ημέρα της Μητέρας, με επίκεντρο την ειρήνη, κάθε 2 Ιουνίου μέχρι περίπου το 1913. Αλλά αυτές ξεθώριασαν, όπως και οι εκκλήσεις των μητέρων για ειρήνη, όταν ο κόσμος εισήλθε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι κόποι της Anna Jarvis, που έκαναν τη Γιορτή της Μητέρας πραγματικότητα, ξεκίνησαν από την επιθυμία να τιμήσει τη δική της μητέρα

Μια κάποια προσπάθεια

Μια άλλη πρώιμη προσπάθεια για τη Γιορτή της Μητέρας έγινε από τη δασκάλα και διευθύντρια Mary Towles Sasseen, από το Henderson του Kentucky.

Η ιδέα της, που ξεκίνησε το 1887, επικεντρώθηκε στα σχολεία: Η Sasseen έγραψε έναν οδηγό, με τίτλο Mother’s Day Celebrations, με την ελπίδα ότι τα σχολικά συστήματα σε όλη τη χώρα θα διοργάνωναν δεξιώσεις για τη Γιορτή της Μητέρας, ώστε να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Αλλά μέχρι να πεθάνει το 1924, η Ημέρα της Μητέρας της Sasseen δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το Κεντάκι.

Ποιος πραγματικά ίδρυσε τη Γιορτή της Μητέρας;

Τον Φεβρουάριο του 1904, ο Frank Hering, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Notre Dame, προπονητής ποδοσφαίρου και εθνικός πρόεδρος του Fraternal Order of Eagles, εκφώνησε μια ομιλία με τίτλο «Οι μητέρες μας και η σημασία τους στη ζωή μας». Ήταν το πρώτο δημόσιο κάλεσμα για την καθιέρωση μιας εθνικής ημέρας προς τιμήν των μητέρων.

Παρόλο που η εν λόγω οργάνωση εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον Hering και τον εαυτό της ως τους «πραγματικούς ιδρυτές της Ημέρας της Μητέρας», ο ρόλος του στην πρόταση της γιορτής σύντομα επισκιάστηκε από τις άοκνες προσπάθειες της Anna Jarvis να δημοσιοποιήσει και να προωθήσει τη γιορτή -και την ίδια ως ιδρύτρια.

Οι κόποι της Jarvis, που έκαναν τη Γιορτή της Μητέρας πραγματικότητα, ξεκίνησαν από την επιθυμία να τιμήσει τη δική της μητέρα -η οποία είχε παρακολουθήσει τις συγκεντρώσεις της Τζούλια Γουόρντ Χάου και προσευχόταν, κυριολεκτικά, για την ύπαρξη μιας τέτοιας ημέρας. Το 1908, όταν η Jarvis οργάνωσε τους πρώτους επίσημους εορτασμούς για τη Γιορτή της Μητέρας στο Γκράφτον της Δυτικής Βιρτζίνια και στη Φιλαδέλφεια, επέλεξε τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου επειδή τιμούσε την επέτειο του θανάτου της μητέρας της.

Δείτε ένα σχετικό βίντεο

«Ό,τι υπέγραφε ήταν Anna Jarvis, Ιδρύτρια της Γιορτής της Μητέρας»

Καθώς η καμπάνια της Jarvis επέκτεινε ταχύτατα τις παρατηρήσεις της Ημέρας της Μητέρας σε όλη τη χώρα, απέρριψε την ιδέα ότι η προηγούμενη πρόταση του Hering είχε κάποια σχέση με αυτό.

Μια μη χρονολογημένη δήλωση της δεκαετίας του 1920 με τίτλο «Απαγωγή της Ημέρας της Μητέρας: Will You Be an Accomplice?» εξηγούσε τη στάση της απέναντι στον Hering: «Κάντε μου τη χάρη να μην προωθήσω τα εγωιστικά συμφέροντα αυτού του διεκδικητή, ο οποίος καταβάλλει μια απέλπιδα προσπάθεια να μου αρπάξει τον νόμιμο τίτλο του εμπνευστή και ιδρυτή της Ημέρας της Μητέρας, που καθιερώθηκε από εμένα μετά από δεκαετίες ανείπωτης εργασίας, χρόνου και εξόδων».

Η Jarvis, η οποία δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, ενήργησε εν μέρει με προκατάληψη, λέει η Katharine Antolini, ιστορικός στο West Virginia Wesleyan College και συγγραφέας του βιβλίου Memorializing Motherhood: Anna Jarvis and the Struggle for Control of Mother’s Day. «Ό,τι υπέγραφε ήταν Anna Jarvis, Ιδρύτρια της Γιορτής της Μητέρας. Ήταν αυτό που ήταν».

Πώς η Ημέρα της Μητέρας έγινε εθνική γιορτή

Η Jarvis είχε δίκιο- είναι σαφώς η κύρια υπεύθυνη για την καθιέρωση της γιορτής ως εθνικής γιορτής. Η ίδρυση της Γιορτής της Μητέρας και η επιθετική προστασία της ιδιοκτησίας της επί της γιορτής, έγινε το έργο της ζωής της.

Στην αποστολή της να κερδίσει την εθνική αναγνώριση της γιορτής, η Jarvis έκανε διαβήματα στον Τύπο, σε πολιτικούς, εκκλησίες, οργανισμούς και άτομα με επιρροή, μεταξύ των οποίων, κυρίως, ο πλούσιος μεγιστάνας πολυκαταστημάτων της Φιλαδέλφειας John Wanamaker.

Ο Wanamaker αγκάλιασε την ιδέα της Jarvis και προώθησε μια συγκέντρωση στις 10 Μαΐου 1908 στο πολυκατάστημά του, στην οποία μίλησε η ίδια η Jarvis. Η εκδήλωση στη Φιλαδέλφεια προσέλκυσε 15.000 άτομα και ο καθένας έλαβε ένα δωρεάν γαρύφαλλο -τουλάχιστον όσο διαρκούσαν. Η Γιορτή της Μητέρας είχε ξεκινήσει.

Κάτω από τις αδιάκοπες πιέσεις της Jarvis, η μία πολιτεία μετά την άλλη άρχισαν να γιορτάζουν τη Γιορτή της Μητέρας και, το 1914, ο πρόεδρος Woodrow Wilson υπέγραψε τελικά ένα νομοσχέδιο που όριζε τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως νόμιμη αργία, τη Γιορτή της Μητέρας. Ήταν αφιερωμένη «στην καλύτερη μητέρα του κόσμου, τη μητέρα σας».

Η ιδέα να τιμηθούν οι μητέρες ήταν ελκυστική

Ο στρατηγός John «Black Jack» Pershing, διοικητής των Αμερικανικών Εκστρατευτικών Δυνάμεων, τόνισε την αξία της γιορτής σε γενική διαταγή που εξέδωσε στις 8 Μαΐου 1918, ζητώντας από αξιωματικούς και στρατιώτες να γράψουν γράμματα στο σπίτι την Ημέρα της Μητέρας.

Έγραψε: «Αυτό είναι ένα μικρό πράγμα που πρέπει να κάνει ο καθένας, αλλά αυτά τα γράμματα θα μεταφέρουν πίσω το θάρρος και τη στοργή μας στις πατριώτισσες γυναίκες των οποίων η αγάπη και οι προσευχές μας εμπνέουν και μας ενθαρρύνουν για τη νίκη».

Το 1934 ο πρόεδρος Φραγκλίνος Ντελάνο Ρούσβελτ μπήκε στο παιχνίδι- ο μανιώδης συλλέκτης γραμματοσήμων σχεδίασε ένα σχέδιο για ένα αναμνηστικό γραμματόσημο για την Ημέρα της Μητέρας, βασισμένο στο διάσημο πορτρέτο «Η μητέρα του Γουίστλερ». Δυστυχώς για τον Ρούσβελτ, η Anna Jarvis δεν το ενέκρινε. Βρήκε το σχέδιο άσχημο και κατέστησε σαφή την πρόθεσή της να μην κοσμούν το γραμματόσημο οι λέξεις «Ημέρα της Μητέρας» – και δεν το έκαναν ποτέ.

«Το να γίνει η Ημέρα της Μητέρας η επαχθής, σπάταλη, ακριβή ημέρα δώρων που έχουν γίνει τα Χριστούγεννα και άλλες ξεχωριστές ημέρες, δεν είναι δική μας ευχαρίστηση»

Η Ημέρα της Μητέρας και η εμπορευματοποίηση

Επιχειρηματίες όπως ο John Wanamaker και οι ανθοπώλες της Φιλαδέλφειας πιθανότατα είδαν τις εμπορικές δυνατότητες της Γιορτής της Μητέρας από εκείνη την πρώτη Κυριακή του 1908.

Αλλά η Jarvis είχε πολλές ισχυρές απόψεις σχετικά με το πώς θα έπρεπε, και πώς δεν θα έπρεπε, να γιορτάζεται η γιορτή. Πρώτα απ’ όλα ήταν το μίσος της για την κερδοσκοπία, ακόμη και από φιλανθρωπικά ιδρύματα. Λίγα χρόνια μετά την πρώτη Γιορτή της Μητέρας στη Φιλαδέλφεια, λέει μια ιστορία, η Jarvis παρήγγειλε μια «σαλάτα για τη Γιορτή της Μητέρας» στο Wanamaker’s Tea Room – και την πέταξε στο πάτωμα.

Η Jarvis ήθελε η γιορτή να είναι μια γιορτή ήρεμης περισυλλογής και προσωπικών σχέσεων μεταξύ μητέρων και παιδιών. «Το να γίνει η Ημέρα της Μητέρας η επαχθής, σπάταλη, ακριβή ημέρα δώρων που έχουν γίνει τα Χριστούγεννα και άλλες ξεχωριστές ημέρες, δεν είναι δική μας ευχαρίστηση», έγραφε τη δεκαετία του 1920. «Αν ο αμερικανικός λαός δεν είναι πρόθυμος να προστατεύσει τη Γιορτή της Μητέρας από τις ορδές των ραδιούργων του χρήματος που θα την κατακλύσουν με τα σχέδιά τους, τότε θα πάψουμε να έχουμε Γιορτή της Μητέρας – και ξέρουμε πώς».

Πήγε όλο λάθος

Αν η Jarvis είχε πράγματι κάποιο σχέδιο για να σταματήσει τους ανθρώπους να επωφελούνται από τη Γιορτή της Μητέρας, αυτό το σχέδιο δεν είχε καμία απολύτως σημασία. Το 1948 η Jarvis πέθανε σε ένα σανατόριο της Πενσυλβάνια, σε ηλικία 84 ετών, χωρίς χρήματα, αφού ξόδεψε την περιουσία της αγωνιζόμενη να διατηρήσει τον έλεγχο της Ημέρας της Μητέρας.

Σήμερα, η Γιορτή της Μητέρας δεν έχει απλώς εμπορευματοποιηθεί, αλλά είναι ένας κολοσσός του λιανεμπορίου. Στην πραγματικότητα, μόνο η επιστροφή στο σχολείο και οι χειμερινές διακοπές εμπνέουν τους Αμερικανούς να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα ανά άτομο από τη Γιορτή της Μητέρας, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου. Ο τζίρος είναι πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά.

Ευκαιρία για γιορτή

Η Hallmark επωφελείται αδρά από τις δαπάνες αυτές- είναι η τρίτη μεγαλύτερη ημέρα του έτους που δίνει κάρτες. Και, προς τέρψιν των ανθοπωλείων, περίπου τρεις στους τέσσερις ανθρώπους στέλνουν λουλούδια στη μαμά. Περισσότεροι από τους μισούς εορτάζοντες σχεδιάζουν επίσης ειδικές εκδρομές για τις μητέρες τους, χαρίζοντας εισιτήρια για συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις ή μια μέρα στο σπα.

Και η Ημέρα της Μητέρας είναι επίσης η πιο πολυσύχναστη ημέρα του έτους για τα εστιατόρια, σύμφωνα με τις ετήσιες έρευνες της Εθνικής Ένωσης Εστιατορίων. Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ανθρώπους βγαίνουν έξω για φαγητό με τη μαμά κάθε χρόνο, και πολλοί περισσότεροι τουλάχιστον παραγγέλνουν φαγητό απ’ έξω, ώστε κανείς να μην χρειαστεί να περάσει την ξεχωριστή ημέρα στην κουζίνα.

*Με στοιχεία από nationalgeographic.com