Μπέριλ ΜακΚίσικ: Κατήγγειλε απόπειρα επίθεσης από οπαδούς της Μπαρτσελόνα (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη, για το Game 1 των play offs της Euroleague.

Ωστόσο, με ανάρτησή της στα social media κατήγγειλε απόπειρα επίθεσης από οπαδούς της Μπαρτσελόνα. «Κάποιοι άντρες οπαδοί της Μπαρτσελόνα προσπάθησαν να μου επιτεθούν όταν πανηγύριζα για την ομάδα μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Κάποιοι άντρες οπαδοί της Μπαρτσελόνα προσπάθησαν να μου επιτεθούν όταν πανηγύριζα για την ομάδα μου. Ένας από τους σεκιούριτι μου είπε «οκ, ό,τι να’ναι» όταν ζήτησα βοήθεια. Μπράβο. Δεν έχω λόγια».

A group of MALE Barcelona fans were just trying to attack me for cheering for my team. One of the security said whatever when I asked for help. Bravo. I have no words

— Μπεριλ Μακισοπουλου (@berilmckissic) April 24, 2024