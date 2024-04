To Ίντερνετ βράζει επειδή μια παμπ δέχεται σκυλιά αλλά όχι παιδιά – Τους κατηγορούν για μισογυνισμό

Ένας πελάτης – που ακούει στο όνομα Kyle – πήρε το X, πρώην γνωστό ως Twitter, την Κυριακή για να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο της πινακίδας έξω από το εστιατόριο. Όπως επισημαίνεται στις απαντήσεις στο tweet, η πινακίδα φαίνεται να βρίσκεται στο The Lower Red Lion στο St Albans, το οποίο βρίσκεται βόρεια του Λονδίνου.

Ενώ ο Kyle έσκυβε, πόζαρε δίπλα σε έναν πίνακα με κιμωλία που ανέφερε έναν κανόνα για το κατάστημα: «Φιλικό για σκύλους, όχι για παιδιά». Στη λεζάντα, ο Kyle πρόσθεσε: «Βρήκα το νέο μου στέκι».

Το tweet έγινε γρήγορα viral στο X, με περισσότερες από 25,8 εκατομμύρια προβολές, από τις 15 Απριλίου. Ωστόσο, υπήρξαν ποικίλες αντιδράσεις για την πινακίδα στα σχόλια, με πολλούς ανθρώπους να επικρίνουν το εστιατόριο επειδή δεν αφήνει τα παιδιά να μπουν μέσα. Άλλοι ισχυρίστηκαν ότι το εστιατόριο κάνει διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, ειδικά εκείνων που είναι με τα παιδιά τους.

«Η απαγόρευση των παιδιών είναι απαγόρευση των γονέων. Αυτό επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες», έγραψε ένας. «Αν είστε πιο εντάξει να τρώτε δίπλα σε ένα ζώο παρά σε ένα ανθρώπινο μωρό και την οικογένειά σας είστε ένα άσχημο άτομο».

A lot of people don’t want to acknowledge that The Pub is not a child-friendly space anyway, if you’re a child The Pub is a boring place with rules you don’t understand and nothing to do https://t.co/DY0GocgnvV

