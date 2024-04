Σεφτσένκο: «Οι διαιτητές στην Ουκρανία θα περνούν από ανιχνευτές ψεύδους» (pic)

Δυναμικά μέτρα για την πάταξη της διαφθοράς στο ουκρανικό ποδόσφαιρο είναι έτοιμος να πάρει ο Αντρέι Σεφτσένκο, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του.

Ο πρόεδρος της ουκρανικής ομοσπονδίας ανέφερε πως οι διαιτητές του πρωταθλήματος, μαζί με τους βοηθούς τους, θα περνούν από ανιχνευτή ψεύδους πριν από κάθε παιχνίδι! Στόχος είναι η διοίκηση του ποδοσφαίρου της χώρας να δει με ποιους μπορεί να συνεργαστεί.

«Το βλέπουμε ως μια ευκαιρία να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για να καταλάβουμε με ποιους διαιτητές μπορούμε να συνεργαστούμε και με ποιους όχι. Ξεκινάμε από μια καθαρή αφετηρία κι όποιος δεν περάσει το τεστ δεν θα επιτρέπεται πλέον να είναι διαιτητής», ανέφερε ο Σεφτσένκο.

Το ουκρανικό ποδόσφαιρο μαστίζεται τα τελευταία χρόνια από κατηγορίες για ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων ομάδων, δωροδοκίες, στημένους αγώνες και ο πρώην Ουκρανός ποδοσφαιριστής θέλει να βάλει ένα τέλος στην όλη ιστορία.

Andriy Shevchenko is taking a radical approach to improve refereeing in Ukraine.

His solution? Polygraph tests.@TimSpiers on the former striker’s outlandish plan — and why it appears to be working.

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 16, 2024