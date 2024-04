Επισημοποιήθηκε η δωδεκάδα των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι όντως Dream team (pic)

Ο φόργουορντ των Κλίπερς Καουάι Λέοναρντ ήταν η τελευταία εκκρεμότητα η οποία τακτοποιήθηκε και έτσι θα πάρει τη 12η και τελευταία θέση στο ρόστερ της ομάδας των ΗΠΑ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της USA Basketball Γκραντ Χιλ συναντήθηκε με τους περισσότερους από τους 12 προσκεκλημένους στην Ολυμπιακή ομάδα του 2024 τις τελευταίες ημέρες και μόλις την Τρίτη οι υπεύθυνοι της Team USA κατάφεραν να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Λέοναρντ να ενταχθεί στο ρόστερ για το Παρίσι σύμφωνα με το ESPN.

Έτσι οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν και επίσημα ολόκληρο το ρόστερ που θα ταξιδέψει στο Παρίσι, με τα ονόματα φυσικά να προκαλούν τρόπο, ενώ ενδεικτικό είναι πως επιστρέφει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς για μία τελευταία… παράσταση με το εθνόσημο.

Οι άλλοι 11 παίκτες του ρόστερ της Team USA είναι οι: ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς), Στέφεν Κάρι (Γουόριορς), Κέβιν Ντουράντ (Σανς), Τζόελ Εμπίντ (Σίξερς), Άντονι Ντέιβις (Λέικερς), Ντέβιν Μπούκερ (Σανς), Άντονι Έντουαρτς (Τίμπεργουλβς), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς), Τζρου Χόλιντεϊ (Σέλτικς), Μπαμ Αντεμπάγιο (Χιτ) και Ταϊρίς Χαλιμπέρτον (Πέισερς).

Ο Στιβ Κερ των Γουόριορς θα είναι προπονητής της Team USA. Η προετοιμασία και τα φιλικά της ομάδας στο Λας Βέγκας έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούλιο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου στο Παρίσι.

