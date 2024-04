Διασύνδεση POS – ταμειακών μηχανών: Επιλέξτε την ALL IN ONE λύση που θα αναβαθμίσει την επιχείρησή σας!

Στις 31 Μαρτίου έληξε και επίσημα η προθεσμία για την υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα συστήματα POS, με μία επιπλέον παράταση να δίνεται έως τις 30 Απριλίου, αποκλειστικά σε όσες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει μέρος της διαδικασίας ή έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις που έχει εγκρίνει η ΑΑΔΕ ως «ΑLL IN ONE».

Κάθε επιχείρηση καλείται πλέον να διασυνδέσει την ταμειακή της με τερματικό πληρωμών, αλλά και με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Το πώς θα επιτευχθεί η συμμόρφωση με τη νέα νομοθεσία, χωρίς να επηρεαστούν οι καθημερινές εργασίες της επιχείρησης, αλλά και ποια είναι η καταλληλότερη επιλογή για τη λιανική και τον έμπορο, αποτελούν ακόμα «γρίφο» για πολλές επιχειρήσεις.

Τη λύση σε αυτή τη νέα πρόκληση έρχεται να δώσει η SoftΟne GO Ταμειακή, μία από τις πρώτες ψηφιακές ταμειακές που έλαβαν έγκριση από την ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της κατηγορίας ALL IN ONE (Λύσεις που έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως POS και ως Ταμειακό Σύστημα, και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της διασύνδεσης POS – Ταμειακών Συστημάτων). Η πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της SoftOne GO Ταμειακής ως προς την αυτόματη διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA και με το τερματικό πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις λιανικής απαλλάσσονται από την πολυπλοκότητα και τους περιορισμούς των παραδοσιακών ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία.

Η αξιοπιστία, η ευκολία χρήσης και η ταχύτητα καθιστούν την SoftOne GO Ταμειακή ιδιαίτερα ελκυστική σε όσες επιχειρήσεις καλούνται να αντικαταστήσουν την παλιά παραδοσιακή ταμειακή τους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Χάρη στη γρήγορη εγκατάσταση και την άμεση εκκίνηση, χωρίς την ανάγκη παραμετροποίησης, καθώς και στο ιδιαίτερα φιλικό λειτουργικό περιβάλλον που δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση για τον χρήστη, η GO Ταμειακή αποτελεί ίσως τη δημοφιλέστερη επιλογή για τον κλάδο της λιανικής και συγκεκριμένα για περίπτερα, ψιλικά, mini markets, λαϊκές αγορές και take away.

Βασικά και πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα της GO Ταμειακής:

Η δυνατότητα έκδοσης απεριόριστων ηλεκτρονικών αποδείξεων , τιμολογίων και δελτίων παροχής υπηρεσιών, από ένα μόνο σύστημα και με άμεση αποστολή στη myDATA , σε λίγα δευτερόλεπτα

, τιμολογίων και δελτίων παροχής υπηρεσιών, από ένα μόνο σύστημα και με , σε λίγα δευτερόλεπτα Οι πολλαπλοί τρόποι πληρωμής με αυτόματη διασύνδεση με τερματικά πληρωμών EFT/POS

EFT/POS Η offline λειτουργία για απρόσκοπτη και απόλυτα ασφαλή λειτουργία 24/7, από οπουδήποτε

Πρόσθετες δυνατότητες που αναβαθμίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης συμπεριλαμβάνουν την οργάνωση και διαχείριση προϊόντων, την παρακολούθηση βαρδιολογίου και την ενημέρωση στοιχείων ΦΠΑ.

Παράλληλα, με τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης της εφαρμογής και των δωρεάν αναβαθμίσεων, το κατάστημα λιανικής είναι πάντα «ενημερωμένο» και αυτομάτως προσαρμοσμένο σε κάθε νέα νομική απαίτηση.

Η GΟ Ταμειακή ALL in One αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για επιχειρήσεις που καλούνται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς και τις συνθήκες που προκύπτουν από τη νέα νομοθεσία, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβασή τους στο επόμενο στάδιο του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, με την πιστοποίηση του Ομίλου SOFTONE, του κορυφαίου παρόχου συστημάτων ERP, CRM, cloud υπηρεσιών και λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα.

