Το συγκινητικό μήνυμα της Μπαντόσα μετά τη νίκη Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο

Λίγο μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Masters του Μόντε Κάρλο από τον Στέφανο Τσιτσιπά, η Πάουλα Μπαντόσα μοιράστηκε την υπηρηφάνεια της για τον σύντροφό της.

Σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media, η Πάουλα Μπαντόσα δήλωσε περήφανη για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη νίκη του στο Μόντε Κάρλο, σημειώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να φθάσει εκεί.

«Γεια σου Στεφ, ξέρεις ήδη τα πάντα, αλλά είμαι πολύ περήφανη για εσένα, για ό,τι πέτυχες στο Μόντε Κάρλο. Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο, ξέρω από τι προερχόσουν. Νιώθω και ένα κομμάτι όλου αυτού. Είμαι πολύ περήφανη και νομίζω ότι είναι μόνο η αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά η σύντροφος του Έλληνα τενίστα.

Paula sharing her congratulations to Stef on his Monte Carlo win 🏆

We are all so proud 🥰 pic.twitter.com/T9LwvOrLZJ

