Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επιστρέφει στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι δε θα παραστεί στην παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, για την Επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821.

Εν τω μεταξύ, με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με drones και πυραύλους.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας της ισραηλινής κυβέρνησης εξουσιοδότησε το έκτακτο Πολεμικό Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις σχετικά με την απάντηση του Τελ Αβίβ στην επίθεση της Τεχεράνης.

Αυτό σημαίνει ότι το Πολεμικό Συμβούλιο δεν θα χρειάζεται να επιστρέψει στο Συμβούλιο Ασφαλείας προκειμένου να εγκριθούν οι αποφάσεις, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία όταν απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Γκιλάντ Ερντάν, ζήτησε από τον Μαλτέζο ομόλογό του, που προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, «να συγκαλέσει αμέσως συνεδρίαση του ΣΑ για να καταδικάσει απερίφραστα το Ιράν για αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις και να ενεργήσει αμέσως για να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση».

Το αίτημα του Ισραήλ έγινε δεκτό και ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή 14 Απριλίου, στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

This evening, I sent an urgent letter to the president of the Security Council, @_VanessaFrazier. I called on the Council to hold an emergency meeting and demanded that they condemn Iran’s attack on Israel and designate the Iranian Revolutionary Guard Corps as a terror… pic.twitter.com/3AS6RvuV3M

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) April 14, 2024