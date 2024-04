Ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος Ιάκωβος Καργαρώτος ζωντανά στο Delphi Economic Forum IX

Για μία ακόμη χρονιά, η «καρδιά» της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της Ελλάδας χτυπά στους ιστορικούς Δελφούς, με αφορμή το 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έναν σπουδαίο, ετήσιο θεσμό ο οποίος πραγματοποιείται υπό την υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και έχει ως κεντρική θεματική «Η Μεγάλη Μετάβαση».

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συζήτηση την Πέμπτη, 11 Απριλίου στις 12:25.

Η αυλαία για τη φετινή διοργάνωση άνοιξε την Τετάρτη στις 10 Απριλίου, ενώ οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν το ερχόμενο Σάββατο στις 13 Απριλίου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το φόρουμ θα φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, του επιχειρείν, της διπλωματίας και της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή περίπου 1.000 ομιλητές από 70 χώρες, οι οποίοι θα επικεντρωθούν στις πολύπλευρες μεταβάσεις που καθορίζουν τον σύγχρονο κόσμο, έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και ριζικά σε τομείς όπως η υγεία, η πράσινη μετάβαση, η γεωπολιτική, το κλίμα, η τεχνολογία και η επιχειρηματικότητα.

Μάλιστα, το «παρών» θα δώσει και η εταιρεία Παπαστράτος μέσω του Ιάκωβου Καργαρώτου, Αντιπρόεδρου της Παπαστράτος, ο οποίος θα συμμετέχει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με την ομιλία του «Harm Reduction: A complimentary policy next to prevention». Στη συζήτηση θα συμμετέχουν η Όλγα Ίτσιου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Dimand S.A. και η Έλενα Παπαδημητρίου, Head of Editorial του fyi.news.