Πρώτα κατηγορήθηκε για απάτη, τώρα για λογοκλοπή - Πώς μια καθηγήτρια... Ειλικρίνειας ρεζίλεψε το Χάρβαρντ

Η φράση «δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις» δείχνει να περιγράφει τέλεια την περίπτωση της Φρανσέσκα Τζίνο, καθηγήτριας του Χάρβαρντ που ειδικεύεται στην ψυχολογία της ειλικρίνειας αλλά πιάστηκε να παραποιεί ερευνητικά δεδομένα και τώρα κατηγορείται και για λογοκλοπή.

Η Τζίνο, αναγνωρισμένη ειδικός στον χώρο της, έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από το Χάρβαρντ από το 2023, όταν εσωτερική έρευνα του ιδρύματος διαπίστωσε ότι η ερευνήτρια είχε παραποιήσει δεδομένα σε τέσσερις δημοσιευμένες μελέτες της που αργότερα ανακλήθηκαν.

Η Τζίνο αρνήθηκε τις κατηγορίες και υπέβαλε αγωγή κατά του Χάρβαρντ, αξιώνοντας αποζημίωση 25 εκατ. δολαρίων για συκοφάντηση και βλάβη στην επαγγελματική πορεία της.

Φαίνεται όμως ότι η καθηγήτρια ήταν ανειλικρινής και σε άλλες περιπτώσεις.

Τα δύο βιβλία που έχει δημοσιεύσει η Τζίνο (Rebel Talent: Why it Pays to Break the Rules at Work and in Life και Sidetracked: Why Our Decisions Get Derailed, and How We Can Stick to the Plan) περιέχουν αυτούσια αποσπάσματα από ακαδημαϊκά άρθρα, ειδησεογραφικά κείμενα και διπλωματικές εργασίες φοιτητών, αποκαλύπτει το περιοδικό Science.

Αυτούσια ή ελαφρώς αλλαγμένα αποσπάσματα από άλλα δημοσιευμένα κείμενα βρέθηκαν επίσης στο κεφάλαιο που υπέγραφε η Τζίνο στο βιβλίο The Social Psychology of Good and Evil, όπως διαπίστωσε πρώτη η Έρικ Άκλαντ, ψυχολόγος του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ στον Καναδά.

Η Άκλαντ διαπίστωσε έκπληκτη ότι η πρώτη περίοδος του επίμαχου κεφαλαίου είχε αντιγραφεί λέξη προς λέξη από επιστημονική δημοσίευση του 2016. Η ψυχολόγος ενημέρωσε το Science για τα κλεμμένα αποσπάσματα και το περιοδικό πραγματοποίησε στη συνέχεια δική του έρευνα με το λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής iThenticate.

Κανένας από τους εκδοτικούς οίκους που τύπωσαν τα τρία βιβλία δεν δέχτηκε να σχολιάσει το θέμα, ενώ ο δικηγόρος της Τζίνο χαρακτήρισε «άδικες» της νέες κατηγορίες.

Οι ατασθαλίες της καθηγήτριας δείχνουν «αρκετά σοβαρές» σχολίασε η Ντέμπορα Βέμπερ-Βουλφ, ειδική σε θέματα λογοκλοπής στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Βερολίνου.

Για την υπόθεση πρέπει να πραγματοποιηθούν έρευνες τόσο από το Χάρβαρντ όσο και από τους εκδότες, είπε.

Παραμένει ασαφές αν το Χάρβαρντ θα ζητήσει νέα έρευνα για λογοκλοπή. Η επιτροπή που είχε αναλάβει να διερευνήσει τις αρχικές καταγγελίες για παραποίηση δεδομένων είχε ζητήσει την απόλυσή της.