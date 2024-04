Ο ανταγωνιστής του Instagram ονομάζεται TikTok Notes

Η επερχόμενη ανταγωνιστική εφαρμογή του Instagram για τον διαμοιρασμό φωτογραφιών έρχεται από την οικογένεια του TikTok και όπως όλα δείχνουν θα ονομάζεται TikTok Notes, σύμφωνα με αναρτήσεις χρηστών του δημοφιλούς κοινωνικού μέσου.

Η εταιρεία με τη σειρά της επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω στο νέο της εγχείρημα, ωστόσο δεν είναι ακόμα διαθέσιμο για το κοινό.

Τις τελευταίες ημέρες, οι χρήστες του TikTok λαμβάνουν αναδυόμενες ειδοποιήσεις σχετικά με τη νέα εφαρμογή για την κοινή χρήση φωτογραφιών.

Η ειδοποίηση αναφέρει ότι η εταιρεία σύντομα θα λανσάρει «μια νέα εφαρμογή για δημοσιεύσεις φωτογραφιών» που ονομάζεται TikTok Notes και οι υπάρχουσες δημοσιεύσεις φωτογραφιών των χρηστών θα μοιράζονται στην εφαρμογή, ωστόσο θα έχουν την επιλογή να μην συμβαίνει αυτό, εφόσον δεν το επιθυμούν.

Looks like TikTok is launching a new app for photo posts called ‘TikTok Notes’. pic.twitter.com/xTbgcGxJno

— Alex Friedman 🤠 (@heyalexfriedman) April 8, 2024