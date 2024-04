Μνήμες από τον φονικό και καταστροφικό σεισμό του 1999 ξύπνησαν στην Ταϊβάν καθώς η δόνηση άνω των επτά Ρίχτερ που συντάραξε το νησί έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον εννέα νεκρούς, 934 τραυματίες και 150 εγκλωβισμένους, ενώ αγνοείται η τύχη 50 ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν καθ’ οδόν προς ένα εθνικό πάρκο.

Οι Αρχές έχουν χάσει επαφή με 50 ταξιδιώτες που επέβαιναν σε τέσσερα μίνι μπας και κατευθύνονταν σε ξενοδοχείο μέσα στο εθνικό πάρκο Ταρόκο.

Η δόνηση ήταν 7,5 βαθμών, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ή 7,4, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, και 7,2, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν. Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στην Ταϊβάν, στις νήσους της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας και σε πολλές επαρχίες των Φιλιππίνων, η οποία στη συνέχεια ήρθη.

OMG, after earthquake in #Taiwan . have They issued the #Tsunami warning… ???

what is actually going on their can anyone share updates in the comment ?? pic.twitter.com/IT7wUneImg

— SR ⁶⁹ (@ultimate__d) April 3, 2024