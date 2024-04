«Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού έτοιμος να αναλάβει την Έφες» (pic)

Η Αναντολού Έφες αποφάσισε να πάρει χωριστούς δρόμους με τον Ερντέμ Τσαν, δίνοντας τα ηνία μέχρι το φινάλε της σεζόν στον Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς, σκανάροντας παράλληλα την αγορά για να βρει τον επόμενο προπονητή που θα την οδηγήσει σε επιτυχίες.

Σύμφωνα με όσα τονίζουν από την Ιταλία, ο τουρκικός σύλλογος βρήκε τον εκλεκτό της και αυτός είναι ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού και την Μπαρτσελόνα, Τσάβι Πασκουάλ, που αυτή την στιγμή καθοδηγεί τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Συγκεκριμένα, ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι από το «Sportando» αναφέρει πως ο Καταλανός είναι έτοιμος να καθίσει στον πάγκο της Έφες από τη νέα σεζόν και να ξεκινήσει τη νέα του περιπέτεια στη Euroleague ύστερα από την αποβολή της Ζενίτ λόγω του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Xavi Pascual to become Anadolu Efes head coach next season.

Forrmer Barcelona and Panathinaikos to leave Zenit and to return in EuroLeague with an important multi-year contract in Turkey pic.twitter.com/rgByySxwnd

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 1, 2024