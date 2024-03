Στο «στόχαστρο» του Αλεξάνταρ Βούτσιτς βρέθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, με τον πρόεδρο της Σερβίας να κατηγορεί την πρώην υπουργό Εξωτερικών και εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ένταξη του Κοσσυφοπεδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ότι άλλαξε τους όρους στην εισήγησή της για το Κόσοβο.

«Ξαφνικά μετάνιωσε που ήταν πολύ σταθερή και δυνατή. Μετά θυμήθηκε ότι το ZSO (σ.σ. Ένωση Σερβικών Δήμων, με πλειοψηφικό σερβικό πληθυσμό στο Κοσσυφοπέδιο) δεν είναι σημαντικό. Και μετά θυμήθηκε ότι ούτε η απαλλοτρίωση ήταν σημαντική. Ξέρω πολύ καλά ποιος έδωσε την εντολή να εγκαταλείψετε τις αρχές σας και να συμπεριφέρεστε έτσι. Ντροπή σας», είπε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναφερόμενος στην Ντόρα Μπακογιάννη.

Τα σχόλια Βούτσιτς εναντίον της Ντόρας Μπακογιάννη πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια διαγγέλματος από το Παλάτι της Σερβίας.

Serbian President: And as for @Dora_Bakoyannis, let me just say one more time, shame on you for lying. I know who gave the order for you to leave your principles & behave like that. Shame on you! Some people have the backbone to fight in the international arena, & some have none. pic.twitter.com/FW8JCj8EH8

