Έκρηξη σουπερνόβα στο διάστημα κατέγραψαν επιστήμονες – Δημιούργησε μαύρη τρύπα

Πριν από περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια, σε έναν όχι και τόσο μακρινό γαλαξία, ένα μεγάλο αστέρι εξερράγη και εκτόξευσε στο διάστημα στοιχεία που αποτελούν τους δομικούς λίθους της ζωής.

Πριν από έναν χρόνο, κατά τύχη, καθώς το φως που εξέπεμψε έφτασε στη Γη, μια ομάδα επιστημόνων από το Ισραήλ, παρατήρησε και για πρώτη φορά συνέλεξε δεδομένα από τα πρώτα στάδια μιας τέτοιας έκρηξης που αποκαλείται σουπερνόβα ή υπερκαινοφανής αστέρας.

Η εικόνα που συνέθεσαν προσφέρει μια λεπτομερή ματιά στην προέλευση στοιχείων κρίσιμης σημασίας για την ύπαρξή μας, όπως το ασβέστιο στα δόντια μας ή ο σίδηρος στο αίμα μας.

«Στην πραγματικότητα, βλέπουμε το συμπαντικό καμίνι όπου σχηματίζονται τα βαριά χημικά στοιχεία, τη στιγμή που σχηματίζονται. Το παρατηρούμε ενώ συμβαίνει. Είναι πραγματικά η μοναδική ευκαιρία», σχολίασε ο Αβισάι Γκαλ-Γιαμ, αστροφυσικός στο Ινστιτούτο Επιστημών Βάιζμαν.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν σήμερα στο επιστημονικό περιοδικό Nature και δείχνουν ότι το γιγαντιαίο άστρο, που βρισκόταν στον γειτονικό γαλαξία Μεσιέ 101 (γνωστός και με την ονομασία «Ακιδωτός Τροχός») πιθανότατα άφησε πίσω του μια μαύρη τρύπα μετά την έκρηξή του.

Scientists from Israel’s Weizmann Institute of Science in Rehovot have gotten the most complete look at a supernova ever, watching and tracking a star’s explosion in real time.@AaronReich reports:https://t.co/FTGFMYvhKs

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2024