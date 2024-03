Μια βραδιά γεμάτη ρεκόρ για τον Έντρικ στη φιλική νίκη της Βραζιλίας επί της Αγγλίας (vid)

Ο Έντρικ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Αγγλία, πετυχαίνοντας στο 80ο λεπτό το γκολ που έκρινε το ματς, στο ντεμπούτο του, μάλιστα, με την «Σελεσάο» σε ηλικία 17 χρονών.

Με το γκολ απέναντι στα «Τρία Λιοντάρια» ο ταλαντούχος επιθετικός σημείωσε μια σειρά από ρεκόρ με την χώρα της σάμπα. Αρχικά, ο Έντρικ βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα με την εθνική του ομάδα κι έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει με την Βραζιλία, όντας 17 χρονών και 246 ημερών. Επιπλέον, ο επιθετικός της Παλμέιρας, ο οποίος θα ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούλιο, προβλέπεται να αντικαταστήσει τον Νεϊμάρ ως ο νεότερος αστέρας της Βραζιλίας.

Endrick (17 years and 246 days) is the 𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 to score for 🇧🇷 since Ronaldo in 1994 👏 pic.twitter.com/8P3UMtwqhF

