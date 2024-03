Τι είναι αυτό που κάνει μια ερμηνεία τόσο καθηλωτική σαν αυτή της Έμμα Στόουν στο Poor Things; Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, το επιστημονικό περιοδικό της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης, αποκαλύπτει ότι όλοι οι σπουδαίοι ηθοποιοί χρησιμοποιούν τη διαίσθηση για να μπουν στο «πετσί» του ρόλου.

Η διαίσθηση μπορεί να καλλιεργηθεί και να γίνει καλύτερα κατανοητή ως μια «σωματική κατάσταση του νου» που υποστηρίζεται από τις γνωστικές ικανότητες της επίγνωσης του εαυτού μας και του περιβάλλοντός μας μαζί με την εμβάθυνση σε μια εμπειρία.

Η διαίσθησή μας βασίζεται σε πολλές ασυνείδητες διεργασίες που υποστηρίζουν όλη τη γνωστική ικανότητα, την αντίληψη και την αλληλεπίδρασή μας με τον κόσμο.

Το να ακούμε τη διαίσθησή μας σημαίνει να συντονισμένοι τόσο με όσα συμβαίνουν στο σώμα μας όσο και με όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Πώς θα το πετύχουμε αυτό;

Εξασκούμε τον διαλογισμό

Ενσυνείδητες πρακτικές, όπως ο διαλογισμός και η ενσυνειδητότητα, μπορούν να μας βοηθήσει να μετακινηθούμε από την αναστοχαστική αυτογνωσία στη βιωματική αυτογνωσία μέσω της εκπαίδευσης της προσοχής μας.

Να θυμάστε: H επίγνωση και ο διαλογισμός είναι πρακτικές, όχι στόχοι. Είναι σημαντικό να είστε ευγενικοί και υπομονετικοί με τον εαυτό σας και να μην τον κρίνετε σκληρά αν πιάνετε το μυαλό σας να… περιπλανιέται ή σας δυσκολεύει αρχικά η πρακτική. Όσο περισσότερο εξασκείστε, τόσο πιο εύκολο θα γίνεται και τόσο περισσότερα οφέλη θα δείτε.

Μαθαίνουμε τον εαυτό μας καλύτερα

Εάν δεν γνωρίσουμε τον εαυτό μας, πώς μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να υποδυθούμε κάποιον άλλον;

Κοιτάξτε με το χέρι στην καρδιά και χωρίς φόβο τον εσωτερικό σας καθρέφτη και ανακτήστε τον έλεγχο του εαυτού σας! «Δείτε» ποιον πραγματικά έχετε απέναντί σας.

Εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας

Το σώμα μας είναι σαν ένα εργαλείο σοφίας που δεν πρέπει να το αφήνουμε να σκουριάζει.

Πολλές φορές λέμε: «Το ένιωθα μέσα μου πως κάτι δεν πάει καλά» ή «Είχα ένα σφίξιμο στην καρδιά» για ένα άτομο, μια απόφαση, μια κατάσταση που εξελίσσεται στη δουλειά. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, η διαίσθηση υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο τι θα πράξετε τελικά. Ακούστε την.

Καταπιανόμαστε με πράγματα που μας γεμίζουν

Ζωγραφίζετε; Τραγουδάτε; Χορεύετε; Γράφετε; Δεν χρειάζεται να είστε τέλειοι σε κάτι για να αξίζει τον κόπο.

Η «μαγεία» άλλωστε βρίσκεται στην εμπειρία και έτσι «ανοίγεται» μια πόρτα για να γνωρίσουμε καλύτερα τις δυνατότητές μας.

Εντοπίζουμε τι είναι αυτό που θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε

Οι κοινωνικές επιταγές μπορεί να σας κάνουν να προσπαθείτε για πράγματα που δεν θέλετε καν. Να ξοδεύετε χρήματα και ενέργεια σε οτιδήποτε ουσιαστικά δεν χρειάζεστε και η προσοχή σας αποσπάται από το να κάνετε τελικά μια ζωή της επιλογής σας.

Πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση για την καριέρα σας, τη σχέση ακόμα και το επόμενο γεύμα σας, προσπαθήστε να «ξεφύγετε» από τις κοινωνικές «νόρμες». Κάντε μια παύση και αναρωτηθείτε: «Εγώ, τι πραγματικά θέλω»; Oρίστε το δικό σας μονοπάτι, όσο δύσκολο κι αν αυτό φαντάζει και μην σκέφτεστε τόσο τον προορισμό.

Απλά, απολαύστε το ταξίδι…

Πηγή Vita.gr