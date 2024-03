Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον δικηγόρο – εργατολόγο Κώστα Τσουκαλά, την εκπαιδευτικό Μαρία Δαφέρμου και τη μηχανικό Όλγα Μαρκογιαννάκη, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του Κινήματος.

Το who is who των υποψηφίων