Κύμα καύσωνα σαρώνει σήμερα τη νοτιοανατολική Αυστραλία, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters).

Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για την επικράτεια της πρωτεύουσας και τέσσερις πολιτείες: τη Νότια Αυστραλία, τη Νέα Νότια Ουαλία, τη Βικτόρια και την Τασμανία.

Australia has just had its third-warmest summer on record, 1.62°C above the 1961-1990 average, marked by persistent and widespread heat.

As well as this, Western Australia had its warmest summer on record since observations began in 1910. pic.twitter.com/Q9zbA7PsMq

— BBC Weather (@bbcweather) March 6, 2024