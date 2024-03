Μία μεγάλη, ίσως και καθοριστική, νίκη πέτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα, την Δευτέρα 4 Μαρτίου, ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να είναι υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές στο Κολοράντο, απαλλάσσοντάς τον από μία από τις πολλές νομικές απειλές που αντιμετωπίζει στο δρόμο του για τη διεκδίκηση μιας νέας προεδρικής θητείας.

Όπως σημειώνει το CNN σε ζωντανή σύνδεση με το Ανώτατο Δικαστήριο, η χρήση της 14ης τροπολογίας για να εκτροχιάσει την υποψηφιότητα του Τραμπ θεωρούνταν πάντα ως νομικά μακρινό ενδεχόμενο, αλλά απέκτησε σημαντική δυναμική με τη νίκη στο ανώτατο δικαστήριο του Κολοράντο τον Δεκέμβριο. Μετά την απόφαση αυτή, ο Τραμπ αφαιρέθηκε επίσης από το ψηφοδέλτιο στο Μέιν και το Ιλινόις.

Να σημειωθεί πως ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει για την δικαστική απόφαση, με ανάρτηση στον λογαριασμό του στα… δικά του social media, υπό τον τίτλο «truth social», γράφοντας: «Μεγάλη νίκη για την Αμερική».

Ο Τραμπ έχει «γελοιοποιήσει», σημειώνει χαρακτηριστικά το CNN, τις αγωγές για την 14η τροπολογία και έχει συστηματικά υποστηρίξει ότι αποτελούν αντισυνταγματική προσβολή, που επιδιώκεται από τους Δημοκρατικούς οι οποίοι θέλουν να τον βγάλουν από το ψηφοδέλτιο αντί να τον ανταγωνιστούν στις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο του 2024.

Οι δικηγόροι του, μάλιστα, έχουν υποστηρίξει πως θα ήταν «αντιαμερικανικό» να στερήσει από τους ψηφοφόρους την ευκαιρία να αποφασίσουν αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το Ανώτατο Δικαστήριο σταθμίζει τις ενέργειες του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου, οπότε σημειώθηκε η πρωτοφανής επίθεση φανατικών υποστηρικτών του και εθνικιστών στο Καπιτώλιο, και ανακοινώθηκε μια ημέρα πριν από την «Σούπερ Τρίτη», όταν 16 Πολιτείες και εδάφη, συμπεριλαμβανομένου του Κολοράντο, θα διεξαγάγουν προκριματικές εκλογές για να επιλέξουν τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές.

Ο Λευκός Οίκος και η εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν αρνήθηκαν να τοποθετηθούν σχετικά με την ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που επιτρέπει στον Ντόναλντ Τραμπ να παραμείνει στο ψηφοδέλτιο στο Κολοράντο. Αυτό συμβαδίζει, βέβαια, με την τυπική στρατηγική τους να μην σχολιάζουν τις νομικές υποθέσεις που αφορούν στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Νωρίτερα φέτος, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι είναι «εντάξει» με την παραμονή του προκατόχου του στο ψηφοδέλτιο και υποστήριξε ότι είναι θέμα των δικαστηρίων να αποφασίσουν.

Ο Αμερικανικός πρόεδρος έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον Τραμπ ως άμεση απειλή για τη Δημοκρατία, ενώ έχει ασκήσει έντονη κριτική για τον ρόλο του στις 6 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, υ υπουργός Εξωτερικών του Κολοράντο, Jena Griswold, δήλωσε ότι είναι «απογοητευμένη» από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που «αφαιρεί από τις Πολιτείες την εξουσία να εφαρμόζουν το άρθρο 3 της 14ης τροπολογίας».

Κάνοντας ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την έκδοση της απόφασης να παραμείνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο ψηφοδέλτιο του Κολοράντο, η Griswold έγραψε: «Το Κολοράντο θα έπρεπε να μπορεί να αποκλείει τους ορκισμένους εξεγέρτες από το ψηφοδέλτιό μας».

I am disappointed in the U.S. Supreme Court’s decision stripping states of the authority to enforce Section 3 of the 14th Amendment for federal candidates. Colorado should be able to bar oath-breaking insurrections from our ballot.

— Jena Griswold (@JenaGriswold) March 4, 2024