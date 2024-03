Έγραψε ιστορία ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, φτάνοντας τους 40.000 πόντους (pic, vid)

Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μπορεί να είναι 39 ετών, μπορεί να βρίσκεται στην 21η σεζόν του στο ΝΒΑ, όμως συνεχίζει να γράφει ιστορία και να σπάει το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο ή να δημιουργεί δικά του.

Αυτή τη φορά έκανε το τελευταίο. Στην αναμέτρηση με τους Ντένβερ Νάγκετς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που φτάνει, και ξεπερνά, τους 40.000 πόντους, την ώρα που πριν περίπου έναν χρόνο είχε ξεπεράσει τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ στην κορυφή της λίστας με τους περισσότερους πόντους στην κανονική περίοδο.

Ο «βασιλιάς» χρειάστηκε να φτάσει μόλις στις αρχές της δεύτερης περιόδου στο ματς με τους «σβόλους», όπου με ένα λέι απ σκόραρε και έγραψε ξανά το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος. Για την ιστορία ο πολύπειρος φόργουορντ ολοκλήρωσε το ματς με 26 πόντους.

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points 👑

DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf

— NBA (@NBA) March 3, 2024