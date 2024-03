Εντυπωσιακός ο Τζόλης: Δύο γκολ σε επτά λεπτά με την Φορτούνα Ντίσερντοφ (vids)

Ακόμα μία μαγική εμφάνιση την φετινή χρονιά για τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος δεν σταματάει να σκοράρει την φετινή σεζόν με την φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Μάλιστα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τα σημείωσε εντός 7 λεπτών.

Αρχικά, στο 11ο λεπτό με πολύ ωραία κίνηση-«μπούκα» από αριστερά και πλασέ στο απέναντι «παραθυράκι» ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Εν συνεχεία, στο 18′, με ψύχραιμο τελείωμα μεταξύ πέναλτι και μικρής περιοχής έκανε το 2-0 για την ομάδα του. Έτσι, ο Χρήστος Τζόλης έφτασε τα 13 τέρματα σε 21 συμμετοχές του στην 2. Bundesliga (15 μαζί με το Κύπελλο), με τον μονοετή δανεισμό του από τη Νόριτς να φαίνεται ξεκάθαρα ότι τον έχει βοηθήσει να βρει τον καλό του εαυτό.

Για την ιστορία, το Ανόβερο έφερε το ματς στα ίσα, με δύο γκολ στο 63′ και στο 86′, σώζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας.

