Αυτή είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναιτωλικό

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Superleague.

Πριν από λίγο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα των Πειραιωτών, με αρκετές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση.

Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε διάταξη 4-4-2, με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια. Τετράδα στην άμυνα με τους Ορτέγκα, Ρέτσο, Βέζο και Κίνι, στον άξονα της μεσαίας γραμμής Τσικίνιο και Ιμπόρα, στις πτέρυγες Καμπράλ και Ποντένσε, ενώ στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Ελ Κααμπί με τον Μασούρα σε περιφερειακό ρόλο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #PANOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/sv5rVea955

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 28, 2024