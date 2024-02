Μεξικό: Δωρεά από τον Τσιτσιπά στο Ακαπούλκο για τους πληγέντες του τυφώνα Otis (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Μεξικό για το μεγάλο τουρνουά του Ακαπούλκο, το οποίο έχει περάσει δύσκολα το τελευταίο διάστημα, καθώς τον περασμένο Οκτώβρη είχε πληγεί από τον τυφώνα Otis που προκάλεσε τεράστια προβλήματα.

Ο Έλληνας τενίστας βλέποντας την κατάσταση στην περιοχή αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πολύ όμορφη κίνηση για να ανακουφίσει όσο μπορεί τους πληγέντες από την καταστροφή.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος αθλητής θα πραγματοποιήσει μια δωρεά μόλις ολοκληρωθεί το τουρνουά, προσφέροντας 1.000 ευρώ για κάθε άσο που θα έχει στα παιχνίδια του.

United for Acapulco 💙🇲🇽@steftsitsipas will donate 1,000 usd for every ace he hits during the @AbiertoTelcel to the relief program for Acapulco.

In October of 2023, hurricane Otis caused catastrophic damage in Acapulco, impacting about 250,000 families, 80% of its hotels and… pic.twitter.com/F22fgYjgIc

— ATP Tour (@atptour) February 27, 2024