Δεύτερο σε όλη την Ευρώπη το ΣΕΦ (pic)

Σπουδαία τιμητική διάκριση για το ΣΕΦ.

Στον εναρκτήριο αγώνα της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Τσεχία την περασμένη Παρασκευή (23/2), για τα προκριματικά του Eurobasket 2025, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γέμισε, καθώς κόπηκαν 12.439 εισιτήρια.

Αυτή η προσέλευση κόσμου ήταν η δεύτερη καλύτερη στο πρώτο παράθυρο των προκριματικών! Η Ελλάδα βρέθηκε πίσω μόνο από την Τουρκία και το «Σινάν Ερντέμ» που φιλοξένησε 13.300 φιλάθλους για το ματς με την Ισλανδία.

Aκολούθησαν ως 3οι οι Λετονοί που μετρήθηκαν 10.890 στο ματς με τους Σλοβάκους. Στην 4η θέση οι 10.533 Ισπανοί που πήγαν στη Σαραγόσα για να υποστηρίξουν το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα, αλλά και να δουν τον Ρίκι Ρούμπιο να επιστρέφει ξανά στη δράση. Ωστόσο, η Λετονία τους το… χάλασε καθώς πήρε το «διπλό».

Sαι στην 5η θέση οι 9.400 Γεωργιανοί για το ματς κόντρα στους Σέρβους.

National Team love is different ❤️

The #EuroBasket 2025 Qualifiers drew massive crowds across the continent, from Istanbul to Zaragoza and from Piraeus all the way to Riga & Tbilisi! 🏟️

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 27, 2024