Μειώθηκε η ποινή της Έβερτον: Πήρε πίσω τέσσερις βαθμούς

Νέα δεδομένα στην βαθμολογία της Premier League, καθώς η Έβερτον δικαιώθηκε… κατά το ήμισυ και θα της επιστραφούν 4 βαθμοί από τους 10 που αρχικά της είχαν αφαιρεθεί. Όπως αποκάλυψε το Athletic, η έφεση των «Ζαχαρωτών» στην Eπιτροπή Αποδοτικότητας και Βιωσιμότητας έγινε δεκτή κι έτσι η ποινή της μειώθηκε με αποτέλεσμα να της επιστραφούν τέσσερις βαθμοί, αφού η αφαίρεση πήγε από τους δέκα στους έξι.

Κάπως έτσι η εικόνα της βαθμολογίας στην Premier League αλλάζει, αφού η Έβερτον πάει στους 25 με τους τέσσερις που της επιστράφηκαν, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη και να ανέβει στην 15η θέση με 25 βαθμούς. Υπενθυμίζουμε πως εκκρεμεί και δεύτερη σχετική κατηγορία εις βάρος της ομάδας του Σον Ντάιτς.

🚨 EXCLUSIVE Everton points deduction for breach of Premier League profitability & sustainability rules reduced from 10 points to 6 after independent panel appeal hearing into original punishment. 2nd charge appeal hearing still to come @TheAthleticFC #EFC https://t.co/k8EWYqZxfQ

— David Ornstein (@David_Ornstein) February 26, 2024