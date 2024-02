Ανανέωσε για δύο χρόνια με τους Γουόριορς ο Κερ (pic)

Είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε το… πρότζεκτ του Μαρκ Τζάκσον έκανε τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς τη δυναστεία που θαυμάσαμε τα τελευταία χρόνια. Οι «πολεμιστές» έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τον Στιβ Κερ θα συνεχίσουν να το κάνουν για τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια.

Όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, μέσω του «ESPN», ο οργανισμός που Σαν Φραντσίσκο συμφώνησε με τον έμπειρο τεχνικό για επέκταση της συνεργασίας τους, που έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι, για τα επόμενα δύο χρόνια. Με τον Κερ να προσθέτει στον λογαριασμό του συνολικά το ποσό των 35 εκατ. δολαρίων.

Πλέον ο Στιβ Κερ θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος (καθαρά) προπονητής στο ΝΒΑ, αφού ο Γκρεγκ Πόποβιτς των Σαν Αντόνιο Σπερς βγάζει περισσότερα ετησίως, έχει όμως παράλληλα και τον ρόλο του προέδρου στο σύνολο του Τέξας.

BREAKING: Golden State’s Steve Kerr has agreed on a two-year, $35 million contract extension, Rick Smith and Dan Eveloff of @PrioritySports tell ESPN. Kerr’s new deal makes him the highest paid coach in league history at $17.5M a year. pic.twitter.com/Hpd0xslyCU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 24, 2024