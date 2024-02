Ο στρατός της Βρετανίας άρχισε να μετακινεί μια βόμβα 500 κιλών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία ανακαλύφθηκε σε ένα σπίτι στο Πλίμουθ και προκάλεσε μαζική εκκένωση των κατοίκων.

Αυτό συνέβη αφού η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης κλήθηκε στο ακίνητο, που βρίσκεται στην περιοχή Keyham της πόλης του Πλίμουθ, το πρωί της Τρίτης. Οι κάτοικοι διατάχθηκε από τις αρχές να εγκαταλείψουν το χώρο και τέθηκε σε εφαρμογή κλοιός 300 μέτρων, μεταδίδει η ιστοσελίδα της βρετανικής Mirror.

Παράλληλα, οι πολίτες που ζουν σε ακτίνα 300 μέτρων από τη διαδρομή της βόμβας κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης σε καιρό ειρήνης στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως σημειώνει σε σχετική, ανάρτηση, «ο βρετανικός στρατός και το βασιλικό ναυτικό εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να κάνουν ασφαλή μια βόμβα 500 κιλών που δεν έχει εκραγεί».

One of the largest UK peacetime evacuation operations since WW2 is underway in Plymouth, where @BritishArmy and @RoyalNavy have been working round the clock to make safe a 500kg unexploded bomb.

Personnel are working with @plymouthcc & emergency services to evacuate residents. pic.twitter.com/uTzNtwhHjH

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 23, 2024