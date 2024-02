Μετά από τις εικόνες ντροπής που είδαμε χτες (22/2) στην Ισπανία, τη σκυτάλη πήρε η αστυνομία της Ιταλίας, με την κυβέρνηση Μελόνι ν’ απαντά με καταστολή σε φοιτητική διαδήλωση.

Ειδικότερα, φοιτητές που διαδήλωναν σήμερα στην Πίζα, κάνοντας πορεία υπέρ των Παλαιστινίων, δέχτηκαν βίαιη επίθεση από αστυνομικούς .

Οι φοιτητές, μαζί με μέλη της παλαιστινιακής κοινότητας Ιταλίας και αριστερών οργανώσεων, επιχείρησαν να φτάσουν μέχρι την κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου της Πίζας. Οι αστυνομικοί, όμως, τους σταμάτησαν σε έναν από τους πλαϊνούς δρόμους και τους ξυλοκόπησαν άγρια, κάνοντας χρήση γκλοπ.

I pestaggi di Pisa hanno matrice sionista e non fascista (o meglio, non solo), perché hanno massacrato chi vuole la Palestina libera e lo hanno fatto per ordine della mafia sionista. Se dite che è solo fascismo state facendo un torto ai palestinesi e a chi è stato massacrato 🇵🇸✌🏾 pic.twitter.com/yf5tJ5Ztq9

— Rubio 🔻 (@rubio_chef) February 23, 2024