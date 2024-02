Πως το ρωτούν οι πάντα εμφατικοί Αμερικάνοι, αποθεώνοντας αθλητικές ιστορίες που κάνουν την «υπέρβαση» να μοιάζει με μέρος της… δουλειάς ; Do you believe in miracles? Αν ναι, μείνετε συντονισμένοι στον Ολυμπιακό του Φλεβάρη.

Στην ομάδα που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λες και την χτύπησε με κάποιο μαγικό ραβδί και την μεταμόρφωσε μέσα σε λίγα βράδια. Εκείνη που 4 Φλεβάρη μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ένιωσε πως η σεζόν έφτασε έτσι ξαφνικά μες τον χειμώνα στο φινάλε της. Η ίδια που από την ώρα που πάτησε το πόδι του ο Βάσκος «προφέσορας» στην Ελλάδα, έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο. Συγκεκριμένα; Τον κόσμο της!

Δύο νίκες και ψεκάστε σκουπίστε τελειώσατε με τη Φερεντσβάρος κλείνοντας θέση στους «16» του Conference League. Και δύο φορές από τέσσερα (ΟΦΗ, ΠΑΟΚ) στην Super League, εκεί όπου το -9 από την κορυφή έγινε ήδη -5 επιβεβαιώνοντας την διάθεση για «επιστροφή». Ο Ολυμπιακός που έμοιαζε παραδομένος στη μοίρα του ξαφνικά είναι ξανά εκείνη η ομάδα που περιμένεις να περάσουν οι μέρες ως το επόμενο παιχνίδι της. Ένα σύνολο που ξέρει τι ψάχνει αλλά και πώς να το βρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, παραμένει μικρό το «δείγμα». Τι άλλο πρέπει να κάνει όμως ο Μεντιλίμπαρ για να του βγάλεις το καπέλο; Να περπατήσει στα νερά του Δούναβη;

Απόψε στη Βουδαπέστη, την Φερεντσβάρος την έκανε μια χαψιά. Κάτι για… κόλαση έλεγε ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς, οι Ερυθρόλευκοι όμως στο 20΄είχαν εκτελεσμένες 6 τελικές (11 στην ανάπαυλα) και ως το 25΄ εκτέλεσαν και 5 κόρνερ. Κανονικός μονόλογος. Ήταν θέμα χρόνου να βρει μια ευκαιρία και να καθαρίσει μια ώρα αρχύτερα τη μπουγάδα. Δεν «έγραψε» στο 37΄με τον Φορτούνη. Δεν έγραψε στο 38΄με τον Ποντένσε. Ήρθε στο 44΄με το πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο «σεσημασμένος» Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός που με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο έφτασε ήδη τα 5 γκολ σε 4 ματς και στη σούμα απόψε έβαλε το 7ο στην Ευρώπη.

Καθοριστικός; Προφανώς. Οι κορυφαίοι της βραδιάς πάντως ήταν (κυρίως) οι ποδοσφαιριστές του Κάρλος Καρβαλιάλ. Ο απολαυστικός Αντρέ Όρτα. Ο Τσικίνιο που έχει δώσει άλλες δυνατότητες στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Και ο Νταβίντ Κάρμο που η παρουσία του και μόνο στην βασική γραμμή άμυνας έχει αλλάξει τον δείκτη της αυτοπεποίθησης του συνόλου στον τρόπο που στέκεται πίσω από τη μπάλα. Τρεις και ο… Ντανιέλ Ποντένσε που αν και Πορτογάλος, με τον Καρβαλιάλ… δεν. Τόσο… δεν, που από τη στιγμή που έφυγε, εκείνος ξεσαλώνει.

Είκοσι τελικές είχαν απόψε στη Βουδαπέστη οι Ερυθρόλευκοι σε βραδιά νοκ άουτ. Και αν δεν ένιωθαν από ένα σημείο και πέρα την αυτονόητη κούραση του τρίτου ματς σε μια εβδομάδα, το πιθανότερο είναι να είχαν καταφέρει να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή τη νίκη τους. Αυτό όμως μοιάζει με λεπτομέρεια. Το δια ταύτα αφορά σε μια πρόκριση που προσφέρει δυνατότητες. Αρκεί τώρα που έβγαλε… λιακάδα Βάσκικη, να έχει λιγάκι τύχη και αύριο στην κλήρωση της Νιόν. Τι είπατε; Μακάμπι Τελ Αβίβ και Πλζεν; Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.