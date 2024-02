ΠΑΟΚ: Το πρώτο μήνυμα του Μπάμπα μετά την περιπέτεια του (pic)

Έπειτα από ένα ματς θρίλερ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου, κάμπτοντας την αντίσταση του ΠΑΟΚ στην διαδικασία των πέναλτι.

Ωστόσο ο χθεσινός επαναληπτικός στη Λεωφόρο, στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο άσος του Δικεφάλου του Βορρά, Ράχμαν Μπάμπα με αποτέλεσμα να περάσει την νύχτα στο νοσοκομείο.

Μια μέρα αργότερα ο Γκανέζος μπακ έστειλε το πρώτο μήνυμα θέλοντας να ευχαριστήσει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ για την στήριξη, αλλά και τον Γιώργο Βαγιαννίδη για το ενδιαφέρον που έδειξε (ήταν αυτός που συγκρούστηκε με τον Μπάμπα στην φάση του τραυματισμού).

Hello, just wanted to thank everyone for their concern and well wishes in the last 12 or so hours. Thankfully I’m recovering well and scans have shown no major damage.

I’d like to also say a big thank you to Georgios Vagiannidis for personally checking in on me at the… pic.twitter.com/rrHLVqESNM

— baba abdul-rahman (@babarahmangh) February 22, 2024