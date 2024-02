Συζητήσεις μεταξύ Μπαρτσελόνα και Βέσελι για νέο συμβόλαιο

Ο Γιαν Βέσελι μπορεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2025, ωστόσο οι Καταλανοί έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τον Τσέχο σέντερ προκειμένου οι δύο πλευρές να επεκτείνουν την συνεργασία τους.

Ο 34χρονος διεθνής άσος, ο οποίος αγωνίζεται για δεύτερη χρονιά στους μπλαουγκράνα, πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν, με τον Ρότζερ Γκριμάου να τον θεωρεί πολύ σημαντικό στα αγωνιστικά του πλάνα.

Όπως μετέδωσε το RAC1, ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε, έχει έναν ειδικό όρο στο συμβόλαιό του, που μπορεί να τον φέρει εκτός Βαρκελώνης, αν κάποια ομάδα πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό ως buyout. Η Μπαρτσελόνα θέλει να φτάσει σε νέα συμφωνία, με τον Βέσελι, στην οποία δεν θα συμπεριλαμβάνεται αυτός ο όρος και έτσι θα «δέσει» τον έμπειρο σέντερ στην Καταλονία.

Ο Γιαν Βέσελι, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στο παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα για τα προκριματικά του EuroBasket το βράδυ της Παρασκευής (22/2), είναι από τους πρωταγωνιστές της φετινής Μπαρτσελόνα και τη τρέχουσα σεζόν μετράει 12.9 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μέσο όρο σε 21 λεπτά.

Ενα σημαντικό γρανάζι στη μηχανή των Μπλαουγκράνα, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να τον κρατήσουν στη Βαρκελώνη και μετά το 2025.

Barcelona would like to keep Jan Vesely for the foreseeable future 🙌 pic.twitter.com/0TgCXMLIO5

— BasketNews (@BasketNews_com) February 22, 2024