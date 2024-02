Μπιλ Γκέιτς: Τι θα ρωτούσε τον ταξιδιώτη από το μέλλον

Στην ερώτηση τι θα ήθελε πραγματικά να μάθει ο Μπιλ Γκέιτς εάν συναντούσε έναν ταξιδιώτη του χρόνου από το έτος 2100, οι περισσότεροι από εμάς μπορεί να απαντούσαμε πώς είναι οι απόγονοί του ή πόσο πάει η μετοχή της Microsoft.

Ε, λοιπόν, θα πέφταμε έξω. Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft θα ρωτούσε: Ευημερούν οι άνθρωποι; «Στο τέλος, όλα μετρώνται μέσω της ανθρώπινης ευημερίας», είπε ο Γκέιτς στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του podcast του, «Unconfuse Me» (σ.σ.: Ξεμπέρδεψέ με).

Η καλεσμένη στο podcast του

Στο επεισόδιο, ο Μπιλ Γκέιτς πήρε συνέντευξη από την επιστήμονα δεδομένων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Hannah Ritchie, της οποίας το βιβλίο «Not the End of the World» δίνει μια αισιόδοξη άποψη για το πώς ο κόσμος μπορεί να κερδίσει τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ο Γκέιτς ζήτησε από τη συγγραφέα να του πει ποιες είναι οι «κορυφαίες ερωτήσεις» που θα απηύθυνε σε έναν ταξιδιώτη του χρόνου από το μέλλον. Και εκείνη απάντησε: Τι ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού μπορεί να ζήσει λιγότερα από 20 δολάρια την ημέρα το 2100; Η απάντηση θα αποκάλυπτε πολλά σχετικά με τα ποσοστά φτώχειας στο μέλλον και αν «έχουμε σημειώσει πρόοδο στην υγεία, στη γεωργία, στην αντιμετώπιση της φτώχειας», εξήγησε.

Επί του παρόντος, περισσότερο από το 9% του κόσμου -πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι- καλείται να επιβιώσει με λιγότερα από 2,15 δολάρια την ημέρα, δηλαδή σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Εάν ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων ζει με περισσότερα από 20 δολάρια την ημέρα έως το 2100, ειδικά σε χώρες με χαμηλότερο εισόδημα, αυτό «θα ήταν ένα εκπληκτικό επίτευγμα», είπε η Ritchie – και ένα σημάδι ότι η ανθρωπότητα πιθανότατα σημείωσε πρόοδο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Το πρώτο που του ήρθε στο μυαλό

Αρχικά, ο Γκέιτς είπε ότι θα προτιμούσε να ρωτήσει για την παραγωγή ενέργειας και την τεχνητή νοημοσύνη. «Πώς παράγεις ενέργεια; Είναι σύντηξη ή σχάση ή κάτι απροσδόκητο;» είπε. «Και μετά) θα ήθελα να καταλάβω) αν η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε τους ανθρώπους να έρθουν κοντά ή γενικά πώς αντιμετώπισαν αυτή την πρόκληση».

Ας σημειωθεί ότι η σύντηξη και η σχάση είναι τύποι πυρηνικής ενέργειας. Ο Γκέιτς έχει διαφημίσει και τις δύο ως πολλά υποσχόμενες πηγές καθαρής ενέργειας – συνιδρυτής της startup πυρηνικής ενέργειας TerraPower το 2006 – που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ο Γκέιτς δεν ήταν σύμφωνος με διάφορα σενάρια καταστροφής σχετικά με την πρόοδό της, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία μπορεί τελικά να βοηθήσει τον κόσμο να λύσει παγκόσμιες προκλήσεις σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση.

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως…

Αλλά μετά από σκέψη, παρά τα προσωπικά του ενδιαφέροντα για την ενέργεια και την τεχνητή νοημοσύνη, ο Γκέιτς άλλαξε γνώμη και ευθυγράμμισε την απάντησή του πιο στενά με τo σκεπτικό της καλεσμένης του. Η καλύτερη έρευνα θα ήταν αυτή που αποκαλύπτει τη γενική ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, είπε.

«Έχεις δίκιο», είπε ο Γκέιτς. «Το ζητούμενο δεν είναι η στρατηγική. Είναι η ποιότητα ζωής».