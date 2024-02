ΗΠΑ: Πυρά Μπάιντεν κατά πολυεθνικών για το shrinkflation

Να σταματήσουν το «shrinkflation», τη σμίκρυνση δηλαδή των συσκευασιών με διατήρηση της τιμής των προϊόντων στα ίδια επίπεδα, κάλεσε τις εταιρείες σνακ ο Τζο Μπάιντεν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε μάλιστα την πράκτική αυτή ως «αρπαγή».

«Κάποιες εταιρείες προσπαθούν να αντλήσουν γρήγορο [κέρδος], συρρικνώνοντας τα προϊόντα σιγά-σιγά και ελπίζοντας ότι δεν θα το προσέξετε», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο X, πρώην Twitter, πριν από το Super Bowl LVIII.

While you were Super Bowl shopping, did you notice smaller-than-usual products where the price stays the same?

Folks are calling it Shrinkflation and it means companies are giving you less for every dollar you spend.

I’m calling on the big consumer brands to put a stop to it. pic.twitter.com/wL1NsEh78F

— President Biden (@POTUS) February 11, 2024