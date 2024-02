Οι Βρετανοί αγρότες θέλουν να... αντιγράψουν τους Γάλλους - Πληθαίνουν τα μπλόκα

Σε περαιτέρω αποκλεισμούς γαλλικού τύπου σχεδιάζουν να προχωρήσουν οι αγρότες της Βρετανίας μετά από την τελευταία διαμαρτυρία με τρακτέρ στο Ντόβερ κατά των χαμηλών τιμών των σούπερ μάρκετ και των φθηνών εισαγωγών τροφίμων από εμπορικές συμφωνίες μετά το Brexit.

Περίπου 40 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα απέκλεισαν τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Κεντ για αρκετές ώρες το βράδυ της Παρασκευής οδηγώντας αργά και κρατώντας πινακίδες με συνθήματα όπως «Όχι άλλες φθηνές εισαγωγές».

It’s started. Farmers are protesting in Dover tonight. pic.twitter.com/IGhbtEcTzu

Οι αγρότες του Κεντ συναντώνται ξανά αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν τις περαιτέρω δράσεις τους, ενώ ενδέχεται να προστεθούν και άλλες αγωνιστικές καμπάνιες που τροφοδοτούνται από την έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών.

Τον περασμένο Οκτώβριο αγρότες στο Σόμερσετ προσπάθησαν να αποκλείσουν ένα κέντρο διανομής ης αλυσίδας σούπερ μάρκετ Morrisons στο Μπρίτζγουοτερ κάτω από ένα πανό που έγραφε «Περήφανος που είμαι αγρότης. Στη συνέχεια, την περασμένη εβδομάδα, περίπου 3.000 αγρότες συγκεντρώθηκαν στο Carmarthen της Ουαλίας, για να διαμαρτυρηθούν, με κάποιους να κουβαλούν ένα εικονικό φέρετρο με μια πλάκα που έγραφε «Στη μνήμη της ουαλικής γεωργίας».

U.K. – English farmers are go!

Heading to blockade the port of Dover!

Better late than never chaps 🔥 pic.twitter.com/ulAZN4dNPS

