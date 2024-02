Shein: Οι δεκάδες αγωγές για αντιγραφή απειλούν την IPO στις ΗΠΑ

Για παραβίαση των νομικών διακανονισμών στους οποίους είχε προχωρήσει με άλλα brands λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, κατηγορείται η Shein η οποία φέρεται να συνεχίζει να πουλάει προϊόντα αντιγραφής παρά τη δέσμευσή της για το αντίθετο.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως εκκρεμούν 100 σχεδόν τέτοιες υποθέσεις κατά της Shein, με έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μόδας παγκοσμίως να την κατηγορεί μάλιστα ότι είναι «επαναλαμβανόμενος παραχαράκτης».

Ο επιμένων (δεν) νικά

Η Shein αντιμετωπίζει εδώ και καιρό επικρίσεις για το γεγονός ότι η αλματώδης ανάπτυξή της βασιζόταν σε φτηνές απομιμήσεις σχεδίων άλλων δημιουργών ή και εταιρειών.

Ο διαδικτυακός λιανοπωλητής ωστόσο έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι επενδύει σημαντικά σε συστήματα για τον εντοπισμό παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων στην εφοδιαστική του αλυσίδα.

Ωστόσο, η επιμονή των ισχυρισμών για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις αναδεικνύουν έναν κίνδυνο για τους δυνητικούς επενδυτές, την στιγμή που η Shein προσπαθεί να πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες -και πιο αμφιλεγόμενες- δημόσιες εγγραφές στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια.

«Πολλές από τις υποθέσεις αυτές αφορούν κατάφωρη υποτροπή», δήλωσε στους Financial Times ο Andrew Gerber, δικηγόρος πνευματικής ιδιοκτησίας στην Kushnirsky Gerber, ο οποίος έχει εμπλακεί σε περισσότερες από δώδεκα αγωγές κατά της εταιρείας. «Η Shein όμως ξέρει τι κάνει. Χρησιμοποιεί αδίστακτους και παραβατικούς προμηθευτές και παρόλες τις αντιδράσεις, εξακολουθεί να συνεργάζεται μαζί τους».

Παραβιάσεις και έλεγχοι

Η Shein, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα και έχει πλέον την έδρα της στη Σιγκαπούρη, δήλωσε ότι «λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλες τις αξιώσεις για παραβίαση» και ότι «επενδύει συνεχώς στη διαδικασία ελέγχου».

Επισήμανε, δε, πως ο ρυθμός των νέων νομικών καταγγελιών εναντίον της έχει μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν, εντοπίζοντας το πρόβλημα στους τρίτους πωλητές που πωλούν αγαθά στην πλατφόρμα της. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο e-retailer επισήμανε πως «υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την πολιτική της εταιρείας και να πιστοποιούν ότι τα προϊόντα τους δεν παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων».

Οι αγωγές

Τουλάχιστον 93 διαφορετικοί σχεδιαστές και εταιρείες έχουν καταθέσει αγωγές σε ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ εναντίον της Shein για -υποτιθέμενη;- παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων από το 2018, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 30 νέων υποθέσεων που κατατέθηκαν πέρυσι. Οι κολοσσοί του λιανεμπορίου H&M και Fast Retailing, στην οποία ανήκει η Uniqlo, έχουν επίσης αγωγές κατά της Shein στο Χονγκ Κονγκ και την Ιαπωνία, αντίστοιχα.

Η πλειονότητα των υποθέσεων κατά της Shein κατέληξαν σε διακανονισμούς των οποίων οι όροι δεν γνωστοποιήθηκαν, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκτίμηση του όποιου οικονομικού κόστους για την εταιρεία.

Η Philippa Loengard, διευθύντρια του Kernochan Center for Law, Media and the Arts στη Νομική Σχολή του Κολούμπια, δήλωσε ότι οι διακανονισμοί σε παρόμοιες υποθέσεις πνευματικών δικαιωμάτων «τείνουν να είναι συμφέρουσες για τους καλλιτέχνες, ενδεχομένως πιο προσοδοφόρες από ό,τι θα ήταν μια συμφωνία αδειοδότησης».

Τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις έχουν μηνύσει τη Shein περισσότερες από μία φορές, μεταξύ των οποίων η Deckers, εταιρεία κατασκευής υποδημάτων με κεφαλαιοποίηση 20 δισ. δολάρια, και η Oakley, η μάρκα γυαλιών ηλίου που ανήκει στον γίγαντα EssilorLuxottica, ο οποίος έχει αξία 80 δισ. ευρώ.

Η Oakley περιέγραψε τον όμιλο με έδρα τη Σιγκαπούρη σε πρόσφατη νομική κατάθεση ως «επαναλαμβανόμενους παραχαράκτες». Η Shein συμφώνησε να σταματήσει την πώληση γυαλιών που αντέγραφαν τα σχέδια της Oakley τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά συνέχισε την πώληση των ίδιων ακριβώς ειδών τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με την καταγγελία της εταιρείας.

Ο όμιλος μόδας Ralph Lauren βρίσκεται σε διαμάχη με τη Shein από το 2021. Πέρυσι διεύρυνε την καταγγελία της, αφού ισχυρίστηκε ότι βρήκε νέα αντικείμενα που παραβιάζουν τις διατάξεις και προειδοποίησε ότι μπορεί να επεκτείνει περαιτέρω την υπόθεση καθώς ανακαλύπτει περισσότερες παραβιάσεις.

Το πρόβλημα της αντιγραφής

Η Jeanne Fromer, καθηγήτρια δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, εξήγησε στους Financial Times ότι ένα ορισμένο ποσοστό αντιγραφής είναι εγγενές στη βιομηχανία ένδυσης, ιδίως στον τομέα της γρήγορης μόδας.

«Μπορεί να σκέφτονται, “θα πάρουμε ένα υπολογισμένο ρίσκο”. Τους υποβάλλουν μήνυση για ένα ορισμένο ποσοστό προϊόντων, ή λαμβάνουν κάποιες επιστολές παύσης και εγκατάλειψης, ως μέρος του κόστους της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας».

Η επανειλημμένη όμως παραβίαση μετά τη συμφωνία προηγούμενων διακανονισμών, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο να αναγκαστούν να πληρώσουν αυστηρότερες ποινές.

Το πρόβλημα των αντιγραφών σε όλο τον τομέα της μόδας, επισήμανε και η Shein, η οποία έσπευσε να κάνει καταγγελίες για πνευματικά δικαιώματα εναντίον επιχειρήσεων που πωλούν αντικείμενα στον ιστότοπο του στενού της αντιπάλου Temu.

Τι άλλο απειλεί την IPO

Η εταιρεία αποτιμήθηκε σε περισσότερα από 60 δισ. δολάρια στην πιο πρόσφατη ιδιωτική της συγκέντρωση κεφαλαίων, η οποία, αν διατηρηθεί σε μια δημόσια εγγραφή, θα την έκανε την πιο πολύτιμη εταιρεία που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο στις ΗΠΑ μετά την Uber το 2019.

Ωστόσο, η συμφωνία τελεί υπό αυστηρούς ελέγχους τόσο από τους νομοθέτες όσο από τις ρυθμιστικές αρχές. Δεκάδες μέλη του Κογκρέσου και πολιτειακοί γενικοί εισαγγελείς έχουν αμφισβητήσει κατά πόσον η εφοδιαστική αλυσίδα της Shein είναι απαλλαγμένη από καταναγκαστική εργασία. Ενώ την έχουν επίσης επικρίνει για το ότι χρησιμοποιεί ένα «παραθυράκι» για να αποφύγει τους φόρους εισαγωγής στέλνοντας πακέτα χαμηλής αξίας απευθείας στους καταναλωτές.

Σχετικά με την πρώτη κατηγορία η Shein τόνισε πρόσφατα ότι ακολουθεί «πολιτική μηδενικής ανοχής» απέναντι στην καταναγκαστική εργασία και ότι «δεσμεύεται να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα». Για το λόγο αυυτό «συνεργάζεται στενά με τους ομολόγους της βιομηχανίας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής» για να βοηθήσει στη μεταρρύθμιση των επίμαχων φορολογικών κανόνων για τις εισαγωγές.

Οι δηλώσεις αυτές δεν λειτούργησαν… πυροσβεστικά. Ο Ρικ Σκοτ, Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Φλόριντα, δήλωσε στους Financial Times ότι δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για να εμποδίσει την εισαγωγή της Shein στα αμερικανικά χρηματιστήρια.

«Η έλλειψη διαφάνειας, οι φαινομενικά παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές και οι ισχυρισμοί για ανήθικη συμπεριφορά, όπως η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορεί να είναι εντάξει στην κομμουνιστική Κίνα, αλλά δεν μπορού να υφίστανται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα νέα είναι άσχημα για την Shein και πρέπει να το καταλάβει», ανέφερε σχετικά.

Εν μέσω τέτοιων πιέσεων, ήταν αναπόφευκτο για την εταιρεία να καταβάλλει περισσότερα χρήματα για lobbying στην Ουάσιγκτον. Διαρροές την περασμένη εβδομάδα έκαναν λόγο για δαπάνες 3 εκατ. δολαρίων το 2023, περισσότερο δηλαδή από 10 φορές το ποσό που αναφέρθηκε το 2022.

Πηγή: ΟΤ