Εξοργισμένη η πιο νέα βουλευτής της Αυστραλίας – Κανάλι της φούσκωσε το στήθος στο Photoshop

Εξοργισμένη η πιο νέα βουλευτής της Αυστραλίας Georgie Purcell μετά την εικόνα που μετέδωσε το κανάλι Nine News στην οποία εμφανίζεται με φουσκωμένο στήθος και πειραγμένο το ρούχο ώστε να φαίνεται ένα κομμάτι της κοιλιάς της.

Η πειραγμένη φωτογραφία της Georgie Purcell μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ για τη διαφωνία της 31χρονης πολιτικού με την απόφαση της κυβέρνησης να μην απαγορεύσει το κυνήγι πάπιας στη Βικτώρια.

Σε ανάρτησή της στην οποία επισύναψε την πραγματική φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε από το κανάλι η οποία είχε ληφθεί πριν από έναν χρόνο, η νεαρή βουλευτής έγραψε ότι υπέφερε αρκετά.

«Υπέφερε αρκετά χθες. Αλλά το να δω το σώμα μου και τα ρούχα μου να έχουν υποστεί επεξεργασία από ένα κανάλι δεν ήταν κάτι που περίμενα. Δείτε τα μεγενθυμένα στήθη μου και το πειραγμένο ρούχο μου για να είναι πιο αποκαλυπτικό. Δεν φαντάζομαι ότι θα συνέβαινε το ίδιο με άνδρα βουλευτή. Τι συμβαίνει;».

Κάρφωσε παράλληλα το κανάλι τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να είναι πραγματική η φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε δεδομένου ότι η ίδια έχει κάνει τατουάζ στο στομάχι της από το 2020. «Ε, κανάλι 9 έχω γεμάτη τατουάζ την κοιλιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

I endured a lot yesterday.

But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.

Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.

Can’t imagine this happening to a male MP.

What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc

— Georgie Purcell (@georgievpurcell) January 29, 2024