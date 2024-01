H Σάνεν Ντόχερτι αποκάλυψε τον λόγο που απολύθηκε από το «Beverly Hills, 90210»

Για τον ρόλο της στο «Beverly Hills, 90210» μίλησε η Σάνεν Ντόχερτι καθώς παραδέχθηκε ότι άφησε τη στενοχώρια της να επηρεάσει τη δουλειά της. Στο podcast της με τίτλο «Let’s Be Clear With Shannen Doherty», η ηθοποιός κάθισε μαζί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή της, Τζέισον Πρίστλεϊ, και παραδέχτηκε ότι ο αντιεπαγγελματισμός της στο πλατό οδήγησε στην απόλυσή της μετά την τέταρτη σεζόν, το 1994.

«Προς την τελευταία μου σεζόν, ήμουν σε έναν πραγματικά φρικτό γάμο και υπήρχαν καταστάσεις που συνέβαιναν σε αυτόν, που με δυσκόλευαν πραγματικά να είμαι σταθερά στην ώρα μου στη δουλειά», εξήγησε η Ντόχερτι, σύμφωνα με το pagesix.com. Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον Άσλεϊ Χάμιλτον το 1993, ωστόσο χώρισαν ένα χρόνο αργότερα, κυρίως λόγω της μάχης του Χάμιλτον με τα ναρκωτικά.

«Ξέρω ότι αυτό ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα για εσάς. Αν όλοι οι άλλοι είναι στην ώρα τους και περιμένεις ένα άτομο, είναι απαίσιο», συνέχισε, σημειώνοντας ότι η αργοπορία της ανάγκαζε τους συμπρωταγωνιστές της να «δουλεύουν περισσότερες ώρες». «Ήταν αποκλειστικά και μόνο δική μου ευθύνη», πρόσθεσε η 52χρονη, η οποία αυτή τη στιγμή δίνει μάχη με τον καρκίνο του μαστού 4ου σταδίου.

Ωστόσο, η Ντόχερτι ευχήθηκε οι παραγωγοί να είχαν συζητήσει μαζί της για τη συμπεριφορά της πριν αποφασίσουν να διαγράψουν τον χαρακτήρα της, την «Μπρέντα Γουόλς», από τη σειρά. «Κατά κάποιο τρόπο, εύχομαι να με είχαν κοιτάξει και να μου είχαν πει: “Άκου, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το εξής, θα απολυθείς. Κανείς μας δεν είναι διατεθειμένος να το ανεχτεί άλλο αυτό και καταλαβαίνω ότι έχεις ένα πρόβλημα στην προσωπική σου ζωή, αλλά αυτό δεν μπορεί επίσης να επηρεάζει τη δουλειά. Πρέπει να σοβαρευτείς!”».

Η ίδια παραδέχτηκε, όμως, ότι θα έπρεπε να ήταν πιο ειλικρινής με τους άλλους ηθοποιούς της σειράς και το συνεργείο σχετικά με το γεγονός ότι ο πατέρας της ήταν πολύ άρρωστος και ο σύζυγός της πάλευε με ένα πολύ τρομακτικό πρόβλημα με τα ναρκωτικά, το οποίο την είχε καταβάλει. «Δεν ήθελα καν να βγω από το σπίτι, γιατί φοβόμουν ότι ο Χάμιλτον θα πήγαινε να πάρει ναρκωτικά», εξήγησε.

Ο Πρίστλεϊ σημείωσε ότι ήταν «απίστευτα δύσκολο» για τους συμπρωταγωνιστές της να καταλάβουν και να αποδεχτούν τη συμπεριφορά της Ντόχερτι, εφόσον εκείνη δεν ανοιγόταν. «Μακάρι να ήξερα περισσότερα για το τι συνέβαινε στην προσωπική σου ζωή εκείνη την εποχή, γιατί ελπίζω πως θα μπορούσα να το είχα διαχειριστεί με περισσότερη συμπόνια και φροντίδα, αλλά γνωρίζαμε μόνο αυτά που μας έλεγες», είπε.

Ο Πρίστλεϊ, ο οποίος υποδύθηκε τον αδελφό της Ντόχερτι, «Μπράντον Γουόλς», στο «Beverly Hills, 90210», πρόσθεσε ότι του ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπίσει την απόλυση της Ντόχερτι, επειδή οι χαρακτήρες τους ήταν πολύ στενά συνδεδεμένοι. «Φυσικά, το πιο δύσκολο πράγμα για μένα ήταν ότι η σειρά αφορούσε τον Μπράντον και την Μπρέντα, αφορούσε την οικογένεια Γουόλς και σκεφτόμουν: “Πώς θα επηρεαστεί η σειρά;“».

Η Ντόχερτι ξεκαθάρισε πως δεν κατηγορεί κανέναν από τους πρώην συμπρωταγωνιστές της, οι οποίοι, πράγματι, δεν ήξεραν τι συνέβαινε στη ζωή της εκείνη την εποχή. «Κατηγορώ τον εαυτό μου, γιατί θα έπρεπε να είναι η προσωπική μου ζωή πιο συγκροτημένη. Θα έπρεπε να είχα αφήσει εκείνη τη σχέση νωρίτερα», εξήγησε.

