Ποιες εικαστικές εκθέσεις θα δούμε στην Πινακοθήκη και στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων

Με αφορμή τη νέα χρονιά ο Δήμος Αθηναίων επιδιώκει να προσελκύσει το φιλότεχνο κοινό με μια σειρά εικαστικών δράσεων. Έτσι λοιπόν ο ΟΠΑΝΔΑ διοργανώνει μια σειρά εκθέσεων στον χώρο της Πινακοθήκης και του Κέντρου Τεχνών.

Δύο σημαντικοί πυλώνες πολιτισμού της πόλης που εντάσσονται στην κορυφή της πολιτιστικής ατζέντας των Αθηναίων, θα φιλοξενήσουν εκθέσεις με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, πολυμέσων από διακεκριμένους καλλιτέχνες, με κύριο σκοπό να αποτελέσουν σημαντικές στιγμές στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης.

«Παράλληλα»: Η πρώτη αναδρομική έκθεση του ζωγράφου Αλέξη Κυριτσόπουλου

Συνεχίζεται έως 11 Φεβρουαρίου η έκθεση του ζωγράφου, με έργα από το 1963 έως σήμερα. Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους, με πλούσιο και πολυδιάστατο έργο, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.

«Το χρώμα είναι δρόμος για το φως» θα πει ο ίδιος. Στην περίπτωσή του, το χρώμα εξυπηρετεί τον βαθύτερο σκοπό της ζωγραφικής: να προσφέρει «παρηγοριά, ελπίδα και ανάσα για να τα βγάλουμε πέρα».

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 11:00 – 19:00, Κυριακή 10:00- 16:00, Δευτέρα κλειστά / Πινακοθήκη

Ρίκα Πανά: Προς το Φως

Η ζωγραφική της Ρίκας Πανά είναι βαθιά ανθρωποκεντρική. Το έργο της διαμορφώθηκε από τον εμφύλιο πόλεμο, την κατοχή, τη δικτατορία των συνταγματαρχών, καθώς και από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε. Στην αναδρομική έκθεση του έργου της στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων από 15 Φεβρουαρίου έως 17 Μαρτίου σε επιμέλεια Ελισάβετ Πλέσσα, θα παρουσιαστούν περίπου 80 ακρυλικά σε καμβά και σε χαρτί.

Η αναδρομική αυτή παρουσίαση ακολουθεί μια γραμμική χρονολογική πορεία, όμως οι ενότητές της περιέχουν και έργα που δημιουργήθηκαν σε άλλες χρονικές περιόδους της ζωγραφικής της Ρίκας Πανά, προκειμένου να αναδειχθούν οι εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα στους εικαστικούς και ιδεολογικούς άξονες που διατρέχουν τη ζωή και το έργο της καλλιτέχνιδας.

Η έκθεση του Στέργιου Στάμου, Γόρδιοι Δεσμοί

Στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, από 22 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου σε επιμέλεια Γιάννη Μπόλη, συμπεριλαμβάνει έργα τα οποία εντάσσονται σε δύο μεγάλες ενότητες δουλειάς του των τελευταίων χρόνων.

Στην πρώτη, εκκινεί από μία πραγματικότητα που είναι δίπλα μας, την πραγματικότητα της μετανάστευσης και της αναζήτησης χιλιάδων ανθρώπων μιας φανταστικής «Γης της Επαγγελίας», για τον εγκλωβισμό τους σε δομές φιλοξενίας, αντιμέτωπους με την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και την απόρριψη.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα, ο Στάμος επικεντρώνεται στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων, αλλά και στην Ελλάδα της αναζήτησης νέων μορφών αλληλεγγύης, ενότητας και συνύπαρξης.

Ταυτόχρονα παρουσιάζονται μία νέα σειρά γλυπτών.

Φύση πάσχουσα/ Natura patiens

Στην έκθεση Φύση πάσχουσα / Natura patiens στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων σε επιμέλεια Νίνας Φραγκοπούλου, Δρ. Θαλάσσιας Οικολογίας, συμμετέχουν τριάντα σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες.

Η έκθεση, που θα παρουσιαστεί από 27 Μαρτίου έως 18 Απριλίου, προσφέρει μία ισχυρή εικόνα για το τεράστιο πρόβλημα της κλιματικής κρίσης που αφορά τον πλανήτη και την ανθρώπινη ύπαρξη, αφυπνίζοντας την περιβαλλοντική συνείδηση και την ατομική και κοινωνική ευθύνη.

Παράλληλα με την έκθεση παρουσιάζεται επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Κλιματική κρίση: Περιβάλλον & Άνθρωπος».

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

Άρτεμις Αλκαλάη, Άγγελος Αντωνόπουλος, Έλενα Αντωνοπούλου, Τζένη Αντωνοπούλου, Αννίτα Αργυροηλιοπούλου, Κλειώ Γκιζελή, Ελένη Γκλίνου, Λυδία Δαμπασίνα, Χαράλαμπος Δερμάτης, Θαλασσινή Δούμα, Μάρθα Δημητροπούλου, Γιάννης Ζιώγας, Στεφανία Ζουρούδη, Μάριον Ιγγλέση, Αντιγόνη Καββαθά, Άντζι Καρατζά, Άρης Κατσιλάκης, Κατερίνα Κατσιφαράκη, Αγγελική Λόη, Δήμητρα Μαλταμπέ, Μιχάλης Μανουσάκης, Ειρήνη Ματσούκη, Τάσος Μισούρας, Ισμήνη Μπονάτσου, Σταύρος Μπονάτσος, Κωνσταντίνος Πάτσιος, Ιφιγένεια Σδούκου, Δήμητρα Σκανδάλη, Γιώργος Σταματάκης, Παναγιώτης Τανιμανίδης.

Λάμπρος Ορφανός – Έλλη Μουρέλου Ορφανού

Αφιέρωμα στο έργο του Λάμπρου Ορφανού (1916-1995), χαράκτη και ζωγράφου και της Έλλης Μουρέλου-Ορφανού (1922-2011), ζωγράφου και ψηφιδογράφου, με έργα από τις συλλογές της Πινακοθήκης Δήμου Αθηναίων, τα οποία προέρχονται από τη δωρεά του γιου τους Μίνωα Ορφανού.

Η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Μαρτίου έως τις 26 Μαΐου σε επιμέλεια Κάλλης Πετροχείλου, Κώστα Νικάκη και Στέιση Βεντούρα, περιλαμβάνει ένα σύνολο 100 περίπου έργων, χαρακτικά, χειροποίητες μεταξοτυπίες, σχέδια, ελαιογραφίες, ακρυλικά, ανάμεσά τους κάποια εξαιρετικά σπάνια και ανέκδοτα έργα, που αποτυπώνουν την πορεία των καταξιωμένων αυτών καλλιτεχνών, συνοδοιπόρων στην τέχνη και τη ζωή.

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων: Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Μεταξουργείο

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 11:00 – 19:00, Κυριακή 10:00- 16:00, Δευτέρα κλειστά

Peter Katsihtis

Ζωγραφική διαδρομή, Νέα Υόρκη-Αθήνα έως 4 Φεβρουαρίου

Μετά από σαράντα χρόνια επίμονης ενασχόλησης του με τη ζωγραφική η έκθεση Peter Katsihtis Ζωγραφική διαδρομή, Νέα Υόρκη-Αθήνα στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, σε επιμέλεια Τάκη Μαυρωτά, μας αποκαλύπτει το έργο μιας μακράς καλλιτεχνικής διαδρομής.

Εξήντα και πλέον πίνακες, μεγάλων και μεσαίων διαστάσεων, από ακρυλικό σε καμβά, αποκαλύπτουν τις δημιουργίες του, τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, χωρίς την πίεση της επιτυχίας και της αναγνώρισης.

Τhe Condition of (im)- Possibility The Invaders

Η ομαδική εικαστική έκθεση The Condition of (Im)-Possibility: The Invaders, που θα παρουσιαστεί από τις 8 έως τις 25 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης και ανεξάρτητης επιμελήτριας δρ. Εύας Κέκου, πραγματεύεται τη συνθήκη των άπειρων πιθανοτήτων σε ένα μαθηματικό αρχικά πλαίσιο, εντός του οποίου υπάρχουν άπειρες νέες δυνατότητες.

Το θέμα της έκθεσης είναι κάθε νέα συνθήκη, γεγονός ή περιστατικό που εισβάλλει ή μπορεί να εισβάλει δυνητικά στη ζωή μας.

Στην έκθεση συμμετέχουν διακεκριμένοι καλλιτέχνες, όπως οι Χλόη Ακριθάκη, Άγγελος Αντωνόπουλος, Αύγουστος Βεϊνόγλου, Γιώργος Δρίβας, Πέγκυ Κλιάφα, Χριστίνα Μήτρεντσε, Πάνος Παπαδόπουλος, Διαμαντής Σωτηρόπουλος, Τόλης Τατόλας, Πάνος Χαραλάμπους και Θάλεια Χιώτη.

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων: Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη- Παρασκευή 11:00 – 19:00 Σάββατο -Κυριακή 10:00 – 15:00, Δευτέρα κλειστά

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.