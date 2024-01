Χτύπησαν ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα με πύραυλο

Συναγερμός σήμανε μετά τη νέα επίθεση που καταγράφηκε κατά ενός ελληνόκτητου πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πρόκειται για πλοίο το οποίο πλέει υπό σημαία Μάλτας και χτυπήθηκε από πύραυλο.

Το πλοίο έχει υποστεί περιορισμένες υλικές ζημιές από το χτύπημα, αλλά παραμένει αξιόπλοο- συνεχίζει το ταξίδι του με ίδια μέσα.

Η επίθεση έγινε στα 76 μίλια βόρεια και δυτικά της Υεμένης. Στο πλοίο δεν επιβαίνουν Ελληνες ναυτικοί, ενώ δεν υπάρχουν τραυματίες.

Τα μπαλκ κάριερ πλοία (μετάφραση: πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου) είναι σχεδιασμένα για την μεταφορά φορτίων σε αμπάρια, όπως σιτηρά, άνθρακας, σιδηρομετάλλευμα και τσιμέντο.

Όπως αναφέρει το Al Arabiya και το Reuters, η είδηση για το χτύπημα στο πλοίο έγινε γνωστή από τη βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey. Ο πύραυλος το χτύπησε όσο αυτό έπλεε προς βορρά βορειοδυτικά του λιμανιού Saleef της Υεμένης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

British maritime security firm Ambrey says a Malta-flagged, Greek-owned, bulk carrier was reportedly targeted and impacted with a missile while transiting northbound approximately 76 nautical miles northwest of Yemen’s #Saleef. pic.twitter.com/1EreVNHhgf

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 16, 2024