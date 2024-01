Το «ντου» στον Βιλντόζα μετά τη μεγάλη του εμφάνιση κόντρα στη Βαλένθια (vid)

Ο Παναθηναϊκός τα… χρειάστηκε κόντρα στη Βαλένθια όμως επιβλήθηκε με σκορ 82-81 για τη 19η αγωνιστική, καταφέρνοντας να πάρει το πρώτο του διπλό επί ισπανικού εδάφους ύστερα από το 2019.

Κορυφαίος για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ο Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος βγήκε μπροστά και πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, αφού ηγήθηκε της επίθεσης των Πράσινων με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, στα περίπου 26 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Μάλιστα, οι συμπαίκτες του τον περίμεναν στα αποδυτήρια και μόλις μπήκε μέσα του… επιτέθηκαν με μπόλικο ξύλο για να τον συγχαρούν για το μεγάλο παιχνίδι που έκανε.

When the MVP enters the room 😬

Luca, are you okay? 🫨🤣#WeTheGreens #paobcaktor #paobc pic.twitter.com/SPP6APq7Gl

