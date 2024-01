NASA: Κοντινό πορτρέτο της Ιούς αποκαλύπτει έναν κόσμο ηφαιστείων

Ηφαίστεια που σιγοβράζουν και απέραντες πεδιάδες στερεοποιημένης λάβας απλώνονται στις νέες εικόνες της Ιούς που μετέδωσε η αποστολή Juno της NASA, η οποία πλησίασε το ηφαιστειακό φεγγάρι του Δία πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο σκάφος τα τελευταία 20 χρόνια.

Η NASA ανάρτησε στο X τις πρώτες εικόνες από το κοντινό πέρασμα της 30ής Δεκεμβρίου, στη διάρκεια της 57ης περιφοράς του σκάφους γύρω από τον Δία.

Το Juno πέρασε σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του δορυφόρου, ο οποίος έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με τη Σελήνη.

Μόνο ένα άλλο σκάφος έχει πλησιάσει περισσότερο την Ιώ –το Galileo της NASA, το οποίο έφτασε το 2001 σε απόσταση 181 χιλιομέτρων πάνω από τον νότιο πόλο.

Mε τα ηφαίστεια που έχουν καταμετρηθεί στην επιφάνειά της να υπερβαίνουν τα 400, η Ιώ είναι μακράν το πιο ηφαιστειακά ενεργό σώμα του Ηλιακού Συστήματος.

A color view of Jupiter’s moon Io, the most volcanically active body in the solar system, captured by NASA’s #JunoMission on Dec. 30. More images at https://t.co/fmQ8weHDSx. Make your own virtual visit to Io at https://t.co/p5UKsgdaja

Image processed by Kevin M. Gill pic.twitter.com/xcbvq9nluy

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 31, 2023