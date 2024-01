Μάντσεστερ: Τον είδε να μιλάει σε άλλη, πάτησε το γκάζι και τον σκότωσε – Σοκαριστικό βίντεο

Η Άλις Γουντ, φοιτήτρια φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ με μεταπτυχιακό στο Κέιμπριτζ, καταδικάστηκε σήμερα (2/1) για τη δολοφονία του Ράιαν Γουάτσον, 24 ετών.

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο, η κοπέλα θόλωσε και τον σκότωσε με το αυτοκίνητό της. Η δράστις πάτησε το γκάζι και τον χτύπησε τρεις φορές. Ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Κι όλα αυτά, επειδή, κατά την Daily Mail, τον είδε να μιλάει με μία άλλη γυναίκα σε ένα πάρτι γενεθλίων.

Σε σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο που ήλθε στο φως της δημοσιότητας, φαίνεται ο 24χρονος να παρασέρνεται το αυτοκίνητό της, που τρέχει κατά πάνω του και τον χτυπάει.

A 23-year-old woman has been found guilty of murdering her fiancé after deliberately driving her car at him in Rode Heath.

Alice Wood was convicted of the murder of 24-yr-old Ryan Watson at Chester Crown Court on Tuesday 2 January, following a three-week trial. pic.twitter.com/vn9AqnrCwr

