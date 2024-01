Βρετανία: Η ανοησία της Πρωτοχρονιάς – Πήγε να εκτοξεύσει βεγγαλικό με το στόμα και συνέβη το αναμενόμενο

Αν υπήρχε «Όσκαρ» βλακείας σίγουρα ένας νεαρός από το Σάντερλαντ της Βρετανίας θα ήταν ανάμεσα στους βασικούς υποψήφιους, καθώς χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος και στο πλαίσιο των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς αποφάσισε να κάνει κάτι πολύ επικίνδυνο και να εκτοξεύσει ένα βεγγαλικό από το στόμα.

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media από έναν νεαρό, τον Ρις, φέρεται να τραβήχτηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς και προφανώς είχε το αποτυχημένο αποτέλεσμα που όλοι περίμεναν.

Στο βίντεο διακρίνεται ο νεαρός να τοποθετεί το πυροτέχνημα ανάμεσα στα δόντια του, ενώ ένας φίλος που τραβάει τα βίντεο ανάβει το φιτίλι του βεγγαλικού.

Το φιτίλι παίρνει φωτιά και ο Ρις απομακρύνεται από την κάμερα, ενώ στο βάθος ακούγονται οι φίλοι του να ζητωκραυγάζουν.

Όμως στη συνέχεια όλα πάνε όπως αναμένονταν καθώς μία βροχή από σπίθες «λούζει» τον νεαρό, ενώ το πυροτέχνημα παίρνει φωτιά.

Ο Ρις πετάει το πυροτέχνημα στο έδαφος, καθώς ο ίδιος και οι φίλοι του απομακρύνονται σε κατάσταση σοκ, με το βίντεο να τελειώνει πριν γίνει γνωστό αν ο πύραυλος όντως εξερράγη στο έδαφος ή όχι.

Ο νεαρός μοιράστηκε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ημέρα της Πρωτοχρονιάς με τη λεζάντα: «Καλή χρονιά σε όλους! Μόλις προσπάθησα να ρίξω ένα πυροτέχνημα από το στόμα μου, πρέπει να είναι αποτυχημένο».

Happy New Year everyone ! Just tried to shoot a firework out me mouth, must be a dud pic.twitter.com/MX4TCv6SUA

— Rhysie J (@CptnPubWatch) January 1, 2024