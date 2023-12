Ο πλανήτης υποδέχεται το 2024 – Υπερθέαμα και εντυπωσιακές εικόνες σε Χονγκ Κονγκ και Ταϊλάνδη

Με ελπίδα και προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο, ο πλανήτης άρχισε ήδη να υποδέχεται το 2024.

Την έλευση του νέου έτους γιορτάζουν πρώτες οι ασιατικές μητροπόλεις, προσφέροντας ένα υπερθέαμα με πολύχρωμα πυροτεχνήματα.

Τα νησιά Κιριμπάτι γιόρτασαν, πρώτα στον πλανήτη, τον ερχομό της νέας χρονιάς.

Στην καρδιά του Ειρηνικού, λαμπερά πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό στα νησιά.

Σημειώνεται ότι το Κιριμπάτι είναι το έθνος που υποδέχεται επισήμως πρώτο το 2024, ενώ οι ΗΠΑ είναι η χώρα που θα υποδεχθεί επισήμως τελευταία το νέο έτος.

Υπερθέαμα στη Νέα Ζηλανδία

Οι Νεοζηλανδοί ήταν, επίσης, από τους πρώτους στον κόσμο που γιόρτασαν την άφιξη του 2024, με μια επίδειξη πυροτεχνημάτων στο Όκλαντ.

Λαμπερά πυροτεχνήματα, από τον ύψους 328 μέτρων Sky Tower του Όκλαντ, φώτισαν τον συννεφιασμένο νυχτερινό ουρανό, ενώ το θέαμα συνοδεύτηκε από ένα σόου με φως λέιζερ και κινούμενα σχέδια.

Η επίδειξη διήρκεσε πέντε λεπτά με 500 κιλά πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται από τον πύργο, ενώ φωτίστηκε επίσης η γέφυρα του λιμανιού του Όκλαντ.

Έκαναν τη νύχτα-μέρα στην Αυστραλία

Σειρά πήρε το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς χιλιάδες άνθρωποι για να απολαύσουν εκστασιασμένοι το 12λεπτο υπερθέαμα των πυροτεχνημάτων – οκτώ τόνοι συνολικά – στη γέφυρα του λιμανιού και το εμβληματικό κτίριο της Όπερας.

It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a New Year (and we’re feeling good!) 🎆🥳🥂 Wishing you a happy and bright 2024!#SydNYE 📸 City of Sydney pic.twitter.com/oMUQRFc6pC — Sydney Opera House (@SydOperaHouse) December 31, 2023

Το 2024 έφθασε επίσημα στην ανατολική Αυστραλία, αφού μετά το Σίδνεϊ το νέο έτος υποδέχθηκαν η Καμπέρα και η Μελβούρνη.

Χονγκ Κονγκ, Μπανγκόνκ και Τζακάρτα

Το ρολόι έδειξε 12 τα μεσάνυχτα και στο Χονγκ Κονγκ, με μουσιή και πυροτεχνήματα από το Victoria Harbour.

Hong Kong has welcomed the New Year with celebratory countdown fireworks by Victoria Harbour.https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/o4Mua2Mj4D — Sky News (@SkyNews) December 31, 2023

Φαντασμαγορική ήταν η υποδοχή του νέου έτους και στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Λαμπερό υπερθέαμα με πυροτεχνήματα στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Πώς υποδέχτηκαν το 2024 Σεούλ και Ανόι

Φανταχτερό το θέμα στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Με πυροτεχνήματα και μουσική υποδέχτηκε το 2024 και το Ανόι στο Βιετνάμ.