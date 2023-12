Tesla: Ανακαλεί πάνω από δύο εκατομμύρια αυτοκίνητα στις ΗΠΑ λόγω ελαττώματος

Η φήμη της Tesla για την κατασκευή τεχνολογικά προηγμένων αυτοκινήτων υπέστη πλήγμα τον Δεκέμβριο, όταν η εταιρεία, υπό την πίεση των ρυθμιστικών αρχών, ανακάλεσε περισσότερα από δύο εκατομμύρια οχήματα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αυτοκινητοβιομηχανία δεν είχε κάνει αρκετά για να διασφαλίσει ότι οι οδηγοί παρέμεναν προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα που μπορεί να κατευθύνει, να επιταχύνει και να φρενάρει αυτόματα τα αυτοκίνητα, το λεγόμενο Autopilot.

Η ανάκληση από την Tesla, τον κυρίαρχο κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, ήταν η τέταρτη ανάκλησή της σε λιγότερο από δύο χρόνια και η πιο σημαντική μέχρι σήμερα.

Προηγήθηκε διετής έρευνα σχετικά με ατυχήματα που συνέβησαν όταν η τεχνολογία ήταν σε χρήση.

Η ανάκληση αφορά σχεδόν όλα τα Tesla που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία Autopilot το 2015.

Η Tesla, που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, δήλωσε ότι θα στείλει μια ενημέρωση λογισμικού για να διορθώσει το πρόβλημα.

Ο αυτόματος πιλότος έχει σκοπό να βοηθάει στο τιμόνι, την επιτάχυνση και το φρενάρισμα ενώ το αυτοκίνητο εξακολουθεί να απαιτεί τη συμβολή του οδηγού.

Το λογισμικό της Tesla υποτίθεται ότι διασφαλίζει ότι οι οδηγοί παραμένουν προσεχτικοί με τας χέρια στο τιμόνι και ότι η λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο σε κατάλληλες συνθήκες, όπως η οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους.

Ωστόσο, η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ (NHTSA) δήλωσε ότι μια διετής έρευνα διαπίστωσε ότι «η προβολή και το εύρος των ελέγχων της λειτουργίας μπορεί να μην είναι επαρκή για την αποτροπή της κακής χρήσης από τον οδηγό».

Η NHTSA διερεύνησε για πρώτη φορά 11 περιστατικά που αφορούσαν το Autosteer της Tesla τον Αύγουστο του 2021.

Συνολικά, ο οργανισμός εξέτασε σχεδόν 1.000 ατυχήματα, στα οποία φέρεται αρχικά να χρησιμοποιήθηκε ο αυτόματος πιλότος και επικεντρώθηκε σε 322 ατυχήματα με εμπλοκή του αυτόματου πιλότου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ, η ανάκληση αφορά 2.031.220 Tesla, συμπεριλαμβανομένων των Model S, Model X, Model 3 και Model Y.

Η Tesla αντιπροσωπεύει περίπου τα μισά από τα ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το μερίδιο αγοράς της έχει μειωθεί καθώς και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αρχίσει να πωλούν ηλεκτρικά μοντέλα.

Επιπλέον, οι πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Elon Musk, του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, έχουν ερμηνευτεί ευρέως ως αντισημιτικές και έχουν προσβάλει ορισμένους πελάτες.

Η συγκεκριμένη ανάκληση ισοδυναμεί με ένα ακόμη χτύπημα στην εικόνα της εταιρείας.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η Tesla δήλωσε ότι θα ενημερώσει ασύρματα τα αυτοκίνητά της για να προσθέσει νέες, πιο εμφανείς οπτικές ειδοποιήσεις και ελέγχους όταν ενεργοποιείται το Autosteer, ώστε να υπενθυμίζει στους οδηγούς να κρατούν τα χέρια τους στο τιμόνι και να δίνουν προσοχή στο δρόμο.

Η Tesla δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την αξιολόγηση του συστήματος από τον οργανισμό. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι το Autopilot κάνει τα αυτοκίνητά της πιο ασφαλή.

