Κοντά σε συμφωνία Ίντερ – Μικιταριάν

Όλα δείχνουν πως ο Χένρι Μικιταριάν θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στο Μιλάνο και την Ίντερ.

Ο Αρμένιος μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε συζητήσεις με τους «νερατζούρι» για να ανανεώσει το συμβόλαιό του για ακόμη ένα χρόνο, μιας και το τωρινό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

O Μικιταριάν αγωνίζεται στην Ίντερ από το καλοκαίρι του 2022 και είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Ιντζάγκι, αφού σε 72 συμμετοχές έχει σημειώσει 7 γκολ και έχει μοιράσει 7 τελικές πάσες, βοηθώντας στην περσινή πορεία ως τον τελικό του Champions League.

