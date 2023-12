Η Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την αγορά του 25% των μετοχών της από τον Ράτκλιφ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα πως ο σύλλογος αλλάζει χέρια καθώς ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ αγόρασε το 25% των μετοχών του αγγλικού συλλόγου.

Μετά από 13 μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων ο 71χρονος Άγγλος επιχειρηματίας κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία με τους Γκλέιζερς προκειμένου να εξαγοράσει τις μετοχές που ανήκαν για αρκετά χρόνια στην οικογένειά τους.

Οι κόκκινοι του Μάντσεστερ στην επίσημη ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι ο Ράτκλιφ αγόρασε τις μετοχές που βρίσκονταν στην κατοχή της οικογένειας Γκλέιζερ και είναι πλέον το νέο αφεντικό του συλλόγου, αφού αναλαμβάνει να τρέξει το αγωνιστικό και εμπορικό κομμάτι της ομάδας, οδηγώντας ουσιαστικά την Γιουνάιτεντ σε μια νέα εποχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ιδιοκτήτης της εταιρίας ΙΝΕOS δεσμεύεται να καλύψει μέχρι το τέλος του 2024, το ποσό των 300 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της ομάδας, αλλά και την βελτίωση των οργανωτικών δομών και υποδομών της με την μεταβίβαση να παίρνει επίσημη μορφή όταν θα λάβει και το τυπικό πράσινο φως από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Premier League.

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 24, 2023