Δεν το πήρε και πολύ ψύχραιμα: Η αντίδραση του Γκριεζμάν όταν έγινε αλλαγή (vid)

Πολύτιμο τρίποντο για την Ατλέτικο Μαδρίτης, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της La Liga.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε επικράτησε με 1-0 της Σεβίλλης στο «Wanda Metropolitano» χάρη σε ένα γκολ του Γιορέντε και έπιασε την Μπαρτσελόνα στην τρίτη θέση της βαθμολογίας ενώ πλησίασε στους επτά βαθμούς από Ρεάλ και Χιρόνα που είναι στην κορυφή.

Ωστόσο το κλίμα στους «ροχιμπλάνκος» δεν είναι και το καλύτερο δυνατό και αυτό φάνηκε και στο 73ολεπτο της αναμέτρησης, όταν και ο Ντιέγκο Σιμεόνε αποφάσισε να κάνει αλλαγή τον Αντούαν Γκριεζμάν.

Ο Γάλλος σταρ εμφανίστηκε αρκετά απογοητευμένος με την συγκεκριμένη απόφαση αγνοώντας επιδεικτικά τον προπονητή του την στιγμή που κατευθυνόταν προς τον πάγκο.

Griezmann, subbed by Simeone, expressed clear frustration, falling short of the all-time goal-scoring record in today’s match.😳 pic.twitter.com/ujiLPEELfJ

— Omar Garcia (@_ATM98) December 23, 2023